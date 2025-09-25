Ссылки для упрощенного доступа

Госдума вновь ужесточила законодательство об "иноагентах"

Зал заседаний Госдумы
Зал заседаний Госдумы

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон, ужесточающий условия привлечения к уголовной ответственности "иностранных агентов".

Поправки касаются статьи 330.1 Уголовного кодекса об уклонении от обязанностей "иноагента". Ранее для возбуждения уголовного дела требовалось два административных штрафа в течение года. Теперь будет достаточно одного.

"Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия законопроекта в первом чтении.

Глава комитета по безопасности Василий Пискарёв, представлявший инициативу, напомнил, что это уже 45-й закон об "иноагентах", принятый парламентом. По данным Пискарёва, в 2023–2025 годах были составлены 1620 административных протоколов.

