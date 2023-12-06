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Госдума запретила пользоваться мобильными телефонами в школах

Госдума России запретила пользоваться мобильными телефонами в школах, за исключением "экстренных случаев". Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин

К экстренным случаям депутаты отнесли угрозу жизни и здоровью школьников и учителей. Смартфоны нельзя будет использовать даже для образовательной деятельности, что изначально предлагалось разрешить. По мнению Володина, это "повысит качество образования детей".

Кроме того, со следующего учебного года Госдума ввела в школах обязательный урока труда. "Ещё в юном возрасте у человека должны быть навыки трудолюбия. Если речь идёт о ребятах, о девочках, надо готовить их к взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже. Учить держать молоток либо какие-то новые технологии...", – считает Володин.

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