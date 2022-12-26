Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении КНР в зону ПВО острова

Китайские войска направили несколько десятков самолетов и группу кораблей в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Минобороны острова.

К границам Тайваня приблизились 71 самолёт и семь кораблей – это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.

Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, а также привели в состояние боевой готовности ракетные войска.

В воскресенье, 25 декабря, китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.