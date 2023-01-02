Глава НАСА: Китай может попытаться захватить участки Луны

Китай может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. Такие опасения высказал директор американского космического агентства НАСА Билл Нельсон в интервью журналу Politico.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал Нельсон. – Нам лучше следить, чтобы они не застолбили участки на Луне под видом научных исследований". Нельсон допустил, что потом Пекин может заявить: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".

На 2030-е годы Пекин планирует организацию первых обитаемых полётов на Луну. Вероятно, Китай станет второй после США страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник.

За последние годы Китай запустил несколько луноходов для сбора образцов лунной поверхности, в том числе – впервые в истории – на обратной стороне Луны.

По данным Пентагона, в планы Китая входит не только отправить тайконавтов на спутник Земли, но и установить там ретранслятор связи. В США опасаются, что создав на Луне свою инфраструктуру, Китай получит возможность заблокировать связь будущим космическим программам стран Запада.

В Китае подобные обвинения отвергают. "Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в нём", – заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.