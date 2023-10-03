Государственная "Роснано" предупредила о риске банкротства

Государственная компания "Роснано" предупредила о риске банкротства. В её отчётности за первое полугодие 2023 года говорится, что объём требований кредиторов даже без учёта процентов и обязательных выплат по облигациям значительно превышает стоимость активов.

"Учитывая размер кредиторской задолженности ... подлежащей погашению до конца 2023 года, исполнение долговых обязательств в полном объёме исключительно за счёт собственных средств объективно невозможно", — говорится в документе.

В отчёте упоминается, что у компании есть "признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества", что может привести к банкротству по решению акционера, то есть, государства.

В документе указано, что чистый долг "Роснано" на 30 июня 2023 года вырос больше чем на 5 миллиардов рублей с начала года и составлял 95,56 миллиарда рублей. В декабре компании предстоит погасить выпуск биржевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей.

О проблемах компании, основным профилем которой должны были стать инновации, стало известно осенью 2021 года, Мосбиржа тогда приостанавливала торги облигациями компании. В октябре 2022 года правительство обсуждало возможность расформировать "Роснано", чтобы не поддерживать её из бюджета.

Более 10 лет корпорацией руководил Анатолий Чубайс - в прошлом вице-премьер российского правительства. В конце 2015 года популярным в сети стало видео с новогоднего корпоратива госкомпании, где Чубайс сказал собравшимся: "У нас очень много денег. Их просто вот совсем много". В пресс-службе тогда заявили, что он говорил о финансовых результатах управляющей "Роснано” компании.