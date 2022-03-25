Российское государственное агентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на члена Совета Федерации Александра Пронюшкина о смерти в Москве лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее эту такую же информацию передал таблоид Mash без указания источника. Позднее она была опровергнута, согласно официальной информации, политик находится в больнице в тяжёлом состоянии*.

Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале февраля. Несколько изданий тогда сообщали, что он находится в тяжёлом состоянии. В партии это отрицали.

25 марта о тяжёлом состоянии Жириновского заявил в телеграме председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он порекомендовал отказаться от мандата сенатору Пронюшкину, состоящему в ЛДПР. Тот уже удалил из соцсетей сообщение о смерти политика.

76-летний Жириновский — депутат Госдумы всех восьми созывов, он больше всех остальных кандидатов, шесть раз, участвовал в выборах президента России. Он первым в СССР официально зарегистрировал оппозиционную партию — Либерал-демократическую партию СССР, оппоненты обвиняли его в том, что ему, в отличие от представителей демократических движений, не мешали с оформлением документов власти. ЛДПР сформировала крупнейшую партийную фракцию в первом созыве Государственной Думы.

Идеологически партия сначала опиралась на электорат, выступавший против разрушения СССР, но не поддерживавших коммунистов, позднее — на бедное население малых городов без высшего образования.

Политические оппоненты обвиняют Жириновского в симулировании оппозиции для поддержки Кремля, сам он это отрицает. В 2019 году издание "Проект", позднее закрытое под давлением государства, рассказывало, что традиционно треть кандидатов от ЛДПР платят за своё выдвижение от партии. В расследовании утверждалось, что карьера политика могла быть связана со спецслужбами, однако доказательств этому в тексте приведено не было.

* Исправление: изначально новость вышла с заголовком о смерти Владимира Жириновского. Эта информация не подтвердилась, заголовок и первые строчки материала были скорректированы.