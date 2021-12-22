Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat снял с вещания немецкоязычный телеканал RT DE через неделю после его запуска. На канале заявили, что это сделано по запросу немецкого медиарегулятора MABB.

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Круглосуточное вещание RT DE началось 16 декабря по лицензии, выданной в Сербии. На канале тогда заявили, что имеют на это право по европейским законам. Ранее RT пытались получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти страны решили, что если большинство сотрудников канала работают из Германии, они должны находиться в немецкой юрисдикции.

В ФРГ лицензия не может быть выдана из-за запрета на лицензирование иностранных государственных каналов. Представитель немецкого регулятора в ответ на запрос ТАСС сообщила, что вещание через спутник прекращено после того, как Eutelstat были проинформированы об отказе в выдаче люксембургской лицензии.

В пресс-службе российского государственного канала заявили, что считают прекращение вещания неправомерным и пообещали добиваться его отмены. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала в телеграме, что Москва ответит на запрет на вещание, какие именно меры будут принято — не уточняется.