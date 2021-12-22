Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat снял с вещания немецкоязычный телеканал RT DE через неделю после его запуска. На канале заявили, что это сделано по запросу немецкого медиарегулятора MABB.
Круглосуточное вещание RT DE началось 16 декабря по лицензии, выданной в Сербии. На канале тогда заявили, что имеют на это право по европейским законам. Ранее RT пытались получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти страны решили, что если большинство сотрудников канала работают из Германии, они должны находиться в немецкой юрисдикции.
В ФРГ лицензия не может быть выдана из-за запрета на лицензирование иностранных государственных каналов. Представитель немецкого регулятора в ответ на запрос ТАСС сообщила, что вещание через спутник прекращено после того, как Eutelstat были проинформированы об отказе в выдаче люксембургской лицензии.
В пресс-службе российского государственного канала заявили, что считают прекращение вещания неправомерным и пообещали добиваться его отмены. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала в телеграме, что Москва ответит на запрет на вещание, какие именно меры будут принято — не уточняется.
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