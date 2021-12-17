Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить канал RT на немецком

Роскомнадзор направил письмо руководству Google с требованием "в максимально короткие сроки" снять ограничения с немецкоязычного канала RT auf Sendung, который принадлежит российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор считает удаление канала "актом цензуры" и потребовал объяснить причины наложения ограничений. Регулятор также напомнил, что, согласно российскому законодательству, сайт могут признать причастным к нарушениям прав и свобод человека, включить в специальный реестр и выписать ему предупреждение Роскомнадзора. "В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность", – говорится в сообщении. Роскомнадзор заявил, что с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам – наиболее часто ограничения накладываются на российский телеканал RT.

16 декабря YouTube удалил новый немецкий канал RT auf Sendung за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре были удалены два других канала RT на немецком. В компании пояснили, что если канал был удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube.

В сентябре видеохостинг удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Компания предупреждала RT DE, что каналы могут быть удалены, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube". После удаления каналов Роскомнадзор также потребовал от Google восстановить к ним доступ, пригрозив блокировкой видеохостинга.