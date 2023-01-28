Берлин и Вашингтон объявили о передаче "Леопардов" и "Абрамсов" Киеву. Москва ответила массированным ракетным ударом по украинским городам. Кто начнет наступление первым: ВСУ или российская армия?

Кто убедил канцлера Олафа Шольца радикально изменить отношение к Москве? Осталось ли чувство исторической вины у немцев перед российским народом?

Татарстан решил не тянуть с раисом. Рустам Минниханов перестанет быть президентом республики. Чего добился Кремль от переименования главы российского региона?

IT-гиганты Кремниевой долины массово увольняют своих сотрудников. Подходит ли к концу золотой век жирующих айтишников и ставок на эту сферу как на фундамент для релокации программистов?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с депутатом Европарламента Сергеем Лагодинским, интернет-экспертом Антоном Меркуровым, советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком и российским политологом Русланом Айсиным.

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