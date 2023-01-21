Новые ПВО в центре Москвы. Одна из систем – "Панцирь С-1" установлена на вертолетной площадке главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Показуха или защита от украинских дронов-комикадзе? Кого хочет напугать Шойгу?

Встреча в формате Rammstein в Германии прошла без сюрпризов. Танков Abrams и Leopard не будет, но Украина получит много другого оружия. Когда Киев перейдет от обороны к контрнаступлению?

Два года с возвращения в Россию и ареста Алексея Навального. Акции в поддержку оппозиционного политика и других российских политзаключенных состоялись по всему миру. Как спасти жизнь Навальному и облегчить участь гражданских активистом, сидящих за решеткой?

Европарламент поддержал создание международного трибунала для Путина и военного руководства России. Насколько легитимен будет этот трибунал, если его не поддержат ООН и другие международные организации? Каковы шансы, что Путин и его окружение окажутся на скамье подсудимых в Гааге?

Президент Казахстана распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Нурсултан Назарбаев больше не политик и не отец нации. Астана ограничивает пребывание россиян в стране. Кто стоит за этим решением: Москва или местные власти?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Михаилом Самусем, руководителем юридической линии "ОВД-Инфо" Марией Чащиловой, юристом и общественным деятелем Марком Фейгиным и политологом из Казахстана Димашем Альжановым.

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