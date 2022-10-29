Российская армия в ежедневном режиме бомбит ракетами и иракскими дронам критическую инфраструктуру Украины. Сорок процентов энергосистемы страны разрушено. Отключение электричества из-за обстрелов коснулось примерно четырех миллионов украинцев. Как Киев готовится к холодной зиме и войне на истощение?

Южнокорейская Kia сворачивает бизнеса в России, а Mercedes-Benz продает свои доли в российских дочерних организациях компании. Ford ушел. Что будет на рынке запчастей, притом, что миллионы автомобилей продолжат еще несколько лет бегать по дорогам России: дефицит, контрабанда, подделка или параллельный импорт?

Военная экономика против обывателя. Эксперты подсчитали, что с началом войны Россию покинуло около миллиона человек и столько же ушли на фронт и на обслуживание военной машины. Казна потеряла налоги. Какие сферы производства и услуг страдают от нехватки рабочих рук из-за мобилизации и бегства мужчин из России?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с предпринимателем Дмитрием Потапенко, советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком и с журналистом и автомобильным экспертом Сергеем Асланяном.

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