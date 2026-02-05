Готовы ли украинцы к уступкам в Донбассе? Что говорит соцопрос

Помимо гарантий безопасности, одной из самых сложных тем российско-украинских мирных переговоров остается вопрос территорий, а именно той части Донецкой области, которую Россия захватить не может. Москва требует от ВСУ отойти с этих территорий. Киев заявляет, что это неприемлемо.

Киевский международный институт социологии провел опрос среди граждан Украины, согласно которому 40% респондентов допускают вывод войск с Донбасса в обмен на прекращение войны. Против этого – 52%. При этом 65% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Опрос был проведен на территориях, подконтрольных Украине. Сами социологи допускают статистическую погрешность, но считают результаты высоко репрезентативными. О результатах этого исследования телеканал "Настоящее Время" поговорил с исполнительным директором Киевского международного института социологии Антоном Грушецким:

– Насколько эти цифры о готовности украинцев к территориальным уступкам меняются в зависимости от условий? В частности, насколько на них влияет блэкаут, отсутствие электричества, света и тепла?

– Украинцы ощущают, конечно, холод и проблемы, но при этом они не готовы на капитуляцию. То есть все равно есть эта стойкость, продолжается сопротивление. И один из наших ключевых индикаторов – это вопрос "Как долго вы готовы терпеть войну?"

В сентябре было 62% готовых терпеть столько, сколько будет нужно. В декабре – 62%, в конце января – 65%. Разница, с учетом погрешности, это ошибка выборки, но мы видим, что никак показатель не изменился. Те же самые 60% категорически не готовы отступать и соглашаться на какие-то там тяжелые условия.

– Передача Донбасса под контроль России – это именно капитуляция?

Сейчас более ключевой вопрос – не оставление территории на Донбассе, а конфигурации гарантий безопасности

– Это очень сложный вопрос. В данном случае для украинцев более важный вопрос – это сохранение независимости, суверенитета и создание условий, при которых Россия снова не нападет на Украину. 52% категорически против передачи Донбасса под контроль России, даже с учетом гарантий безопасности от Европы и США, а 40% готовы принять это условие.

Когда мы этот вопрос задавали в середине января, те, кто готовы передать контроль над Донбассом России, говорили, что гарантии безопасности должны быть очень надежными. Например, развертывание западных войск в Украине – и не где-то на западе, а ближе к линии соприкосновения. То есть эти люди ожидают, что гарантии безопасности будут не какой-то условной поддержкой в случае нападения, а чем-то серьезным.

Но даже те, кто категорически против, тоже часто объясняли это недоверием Западу и России. То есть эти люди могли рассматривать вариант вывода войск с Донбасса, если будут какие-то гарантии безопасности.

Сейчас ключевой вопрос – даже не оставление территории на Донбассе, а конфигурации гарантий безопасности. Я уверен: если бы американские войска вошли в Украину и разместились ближе к новой линии, например, границы Днепропетровской и Донецкой областей, и мы знали, что у нас есть ядерный зонтик, есть все необходимое оружие, "Томагавки" и так далее, украинцы могли бы принять этот вариант.

Но в данном случае, если украинцы услышат вариант "выйти из Донбасса и обменять на воздух", а не серьезные гарантии безопасности, конечно, это будет восприниматься как капитуляция, потому что мы оставляем территорию, оставляем людей и не получаем в ответ ничего.

– Отличаются ли ответы в разных областях Украины?

70% украинцев считают, что Россия хочет физический геноцид устроить украинцам

– Нет. С момента полномасштабного вторжения мы видим единение регионов. И по таким очень сложным вопросам даже, как война и мир, гуманитарная и культурная политика, мы видим единение разных регионов. У нас только самые прифронтовые громады в большей степени готовы принять некоторые условия для окончания войны, потому что они страдают очень сильно каждый день от обстрелов. Но даже в этих громадах – это и Херсон, и Харьков, и Днепр – все равно абсолютное большинство против условий капитуляции.

Если вы видите человека в условном Славянске, Краматорске или Херсоне, который устал от войны и хочет завершения, если вы этому человеку расскажете, что она окончится без надежных гарантий безопасности, этот человек, скорее всего, скажет, что это не подходит.

Есть глубокое недоверие к России. Опрос в середине января показал, что 70% украинцев считают, что Россия хочет либо физический геноцид устроить украинцам, либо уничтожить украинскую нацию. Это экзистенциальная война. Россияне не собираются останавливаться на Донбассе, россияне мечтают о Киеве, и они не остановятся.

И этот вопрос – как бы просто остановить войну – конечно, не подходит украинцам. Мы умираем, мы страдаем, нам холодно, у нас нет света, но лучше так, чем в ситуации, когда через полгода или год Россия снова нападет с новыми силами, и это закончится еще большей катастрофой для украинской нации.

– Вы спрашивали, какой украинцы видят свою страну через 10 лет. Какими были ответы?

Мы уверенно смотрим в свое будущее. Мы переживем наших врагов

– Мы задавали этот вопрос в декабре, и 60 процентов украинцев через 10 лет видели Украину процветающей страной в составе Европейского Союза. В конце января таких – 66%. Это разница с учетом погрешности. Это то же самое число, то есть ничего не изменилось за последний месяц.

Большинство украинцев, несмотря на все, что они сейчас имеют – холод, отсутствие света, войну, неопределенность наших союзников, – все равно остаются оптимистами. Да, у нас есть 20-30%, которые по различным причинам являются пессимистами, но в целом большинство украинцев являются оптимистами.

И что интересно, у нас уровень оптимизма снижался до мая 2025 года, но после мая начал опять расти. И сейчас уровень оптимизма даже немного выше, чем был в конце 2024 года.

То есть ситуация не является однонаправленной, она динамическая, но на данный момент украинцы даже в этом вопросе демонстрируют стойкость и отвечают: "Мы уверенно смотрим в свое будущее. Мы переживем наших врагов".