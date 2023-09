Готовят сани в Китае. Как армия России пытается купить беспилотники

В распоряжении Радио Свобода оказался перечень технических характеристик беспилотников и средств борьбы с ними, которые коммерсанты из Рязани пытаются купить в Китае для российской армии. Это вооружение подходит для ближнего боя в зимних условиях, прокомментировал список собеседник Радио Свобода, связанный с Вооруженными силами Украины.

Много и побыстрее

С первых дней полномасштабного вторжения на территорию Украины дроны стали важнейшим видом вооружения по обе стороны фронта. Военный эксперт, член редколлегии журнала "Индекс безопасности" Юрий Федоров отметил в разговоре с Радио Свобода, что впервые преимущества беспилотников в российской армии осознали, анализируя армяно-азербайджанскую войну 2020 года. Но проблемы с обеспечением ими Вооруженных сил России возникают до сих пор.

Как рассказал источник Радио Свобода, в августе несколько городов Китая посетила группа бизнесменов из компании "Аэротэк": они вели переговоры о массовой закупке беспилотных летательных аппаратов для военных нужд. Дроны им были нужны срочно: китайцы предлагали организовать производство на территории России, но такой вариант россиян не заинтересовал.

В распоряжении Радио Свобода есть полный список характеристик беспилотников и средств борьбы с ними, которые пытались приобрести коммерсанты. Они хотели купить системы радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА, а также аппараты для полетов на не очень большие расстояния, способные переносить нетяжелые грузы, с защитой от влаги, холода и обнаружения со спутников:

Грузовой fpv квадрокоптер

Грузоподъёмность – 3,1 кг. Необходимая максимальная скорость с нагрузкой – 130 км/ч. Необходимая максимальная скорость без нагрузки – 200 км/ч. Необходимо поднять груз, перенести его на расстояние до 7 километров, развернуться и перенести его обратно. Управление сбросом груза – с пульта оператора. Температурный диапазон – от -10 до +40 градусов Цельсия. Сигнал управления квадрокоптером и видеосигнал с квадрокоптера должны передаваться оператору на пульт управления квадрокоптером и на его видеоочки через ретранслятор, установленный на переносной мачте. Связь пульта управления квадрокоптером и видеоочков оператора с ретранслятором – беспроводная радиочастота малой мощности с максимальным расстоянием 500 метров. Антенны ретранслятора на мачте должны быть направленными. Радиоуправление квадрокоптером должно надежно обеспечиваться до расстояния 10 км при установке ретранслятора сигнала управления и антенн на мачте высотой 3 метра. Сигнал управления квадрокоптером и канал передачи видео с квадрокоптера должны иметь защищенное от перехвата шифрование. Частотный диапазон радиосигнала управления квадрокоптером должен находиться в диапазоне 100 – 144 МГц. Частотный диапазон передачи видеосигнала с квадрокоптера должен находиться в диапазоне 500 – 550 МГц или 2700 – 3000 МГц. Видеоочки оператора должны иметь возможность записывать на флеш-карту видеоизображение с квадрокоптера, а также подстройку фокусировки резкости изображения для операторов с разной степенью близорукости и дальнозоркости. Квадрокоптер не должен содержать модуль определения координат по спутниковой навигации – только визуальный полет по fpv.

Квадрокоптер наблюдатель

Требуемые параметры:

– максимальная дальность устойчивой связи с передачей качественного видеосигнала оператору в пределах прямой видимости без препятствий на рельефе местности – 15 км;

– температурный диапазон от -20 до +50 градусов Цельсия с обогревом аккумулятора при низких температурах;

– время полета в заданном температурном диапазоне – 1 час;

– защита от влаги IP45;

– замена аккумулятора без обесточивания бортового компьютера;

– защищенный алгоритм шифрования канала управления квадрокоптером;

– автоматическое переключение канала управления квадрокоптером и видеоканала на более низкую частоту при обнаружении помех;

– получение оператором видеосигнала с курсовой камеры в качестве 1080p;

– максимальная высота 7000 метров;

– максимальная скорость ветра 12 м/с;

– максимальная скорость квадрокоптера 23 м/с;

– складные лопасти пропеллера и складные лучи для транспортировки;

– использование систем спутниковой навигации GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo;

– полет по путевым точкам;

– необходима возможность взлета и полета при полном отсутствии сигналов спутниковой навигации;

– при потере сигнала оператора и спутниковой навигации автопилот квадрокоптера должен использовать инерциальную систему, вернуться в зону его запуска и ещё раз подключиться к пульту оператора; при отсутствии возможности подключения – совершить посадку в домашней точке с погрешностью не более 50 метров;

– к корпусу квадрокоптера могут быть подключены несколько блоков: блок с видеокамерой 20 Мп (разрешение 3840×2160@30 кадров/с) c 23-кратным оптическим зумом на 3-осевом гироскопическом подвесе; блок с видеокамерой 20 Мп (разрешение 3840×2160@30 кадров/с) c 23-кратным оптическим зумом, радиометрическим тепловизором (JPEG/R-JPEG с разрешением 640×512) на 3-осевом гироскопическом подвесе, блок с видеокамерой 20 Мп (разрешение 3840×2160@30 кадров/с) c 23-кратным оптическим зумом, радиометрическим тепловизором (JPEG/R-JPEG с разрешением 640×512) и лазерным дальномером (лидаром) для измерения расстояний до 1,2 км на 3-осевом гироскопическом подвесе.

– опционально должна быть доступна работа оператора через ретранслятор, установленный на мачте или на возвышенности.

– готовы рассмотреть радио частотные диапазоны для работы этого оборудования.

Комплект из детектора БПЛА и ружья для подавления частоты управления БПЛА

Дальность работы детектора – 3 км. Дальность работы ружья на подавление – 1 км.

Длительность работы – не менее 2 часов;

Защита от воды – IP45;

Требуется максимально широкий частотный диапазон работы от 100 МГц до 6 ГГц.

– Система подавления сигналов работы БПЛА типа "купол". Для защиты критически важных объектов. Радиус подавления – 1 км. Частотный диапазон – максимально широкий от 100 МГц до 6 ГГц.

– БПЛА мишень или ложная цель. Применяется для тренировки. Дальность – до 20 км.

Требуется автоматический взлет и полет в заданном направлении на заданной высоте.

"Судя по этому списку, им нужны дроны, способные летать в -10 и -20 градусов. Значит, готовятся к зиме. Грузоподъемность в три килограмма – под фугасы и гранаты, чтобы скидывать на позиции противника", – комментирует собеседник Радио Свобода, связанный с Вооруженными силами Украины.

Влиятельный человек в Рязани

Согласно российским базам собственности, компания ООО "Аэротэк" была зарегистрирована 7 июля 2023 года в Рязани с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Виды деятельности – разработка программного обеспечения и торговля электронным оборудованием.

Ее директором, а также человеком, контролирующим 49 процентов компании, является Доронин Андрей Николаевич. Доронин ранее был одним из организаторов Федерации Спорта Сверхлегкой Авиации Рязанской области. Судя по странице Доронина во "ВКонтакте", всё лето он проводил в Рязанской области мероприятия по дайвингу и полетам на параплане.

В Китае от "Аэротэка" был не директор, а человек по имени Даниил. 51 процент ООО "Аэротэк" принадлежит Худякову Даниилу Романовичу. Роман Худяков – депутат Рязанской городской думы от "Единой России", он регулярно переизбирается с 2013 года. Во "ВКонтакте" Роман Худяков дружит с Андреем Дорониным.

"Роман Худяков – крупный подрядчик на бюджетных деньгах в Рязани. Занимается дорогами, ремонтом социальных объектов, есть интересы в сфере электричества. Проекты у него большие, связи широкие. У Романа есть сын, на которого что-то записано", – рассказал собеседник Радио Свобода, знакомый с элитами Центрального федерального округа России.

Радио Свобода обратилось за комментариями к Роману Худякову и Андрею Доронину, на момент публикации материала ответы от них не были получены.

"Китайские компании, работающие с Россией, могут поставлять микроэлектронику, квадрокоптеры. Китай сам закупает достаточно много в других странах, и, если те узлы, которые закупает Китай, в дальнейшем направляются в Россию, можно говорить о нарушении санкционного режима. Но практических примеров, чтобы китайцы сильно задумывались, что попадет в зону СВО, что нет… Американцы за своими компаниями не могут уследить, которые поставляют в Россию микроэлектронику и товары двойного назначения. Серьезных условий, мешающих поставкам дронов из Китая в Россию дронов, нет", – рассказывает директор Transparency Russia Илья Шуманов.