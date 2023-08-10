А вместо сердца – импортный мотор. "Ланцет" и санкции

2 августа украинский военный Евгений "Стус" Черепня, который служит в 93-й механизированной бригаде ВСУ, опубликовал в твиттере фотографию мотора чешского производства, который был найден в российском дроне-камикадзе "Ланцет" – одном из самых болезненных для украинской армии видов российских вооружений. "Интересная находка из посадок Бахмута. После недолгих поисков стало понятно, что это мотор от российского "Ланцета". После того, как был снят слой армированного скотча, мы увидели маркировку производителя этого двигателя. Оказалось, что это чешская компания Model Motors. "Ланцеты" доставляют нам большие проблемы, уничтожая наши огневые средства и наших людей. Видеть в российских беспилотниках комплектующие, произведенные страной НАТО, как минимум странно и вызывает злость", – говорится в твите.

Радио Свобода выяснило, что моторы этой фирмы уже были замечены в российских военных беспилотниках. Практически все детали в "Ланцетах" – импортные. Несмотря на санкции и ужесточение экспортного контроля, их производитель не испытывает особых проблем с поставками компонентов. Мы попытались разобраться почему.

Азиатский транзит

Model Motors s.r.o. (бренд AXi) много лет производит моторы для авиамоделистов. Мотор, найденный в "Ланцете" (AXi 5330/18 Gold Line V2), предназначен для крупных авиамоделей весом до 16 килограммов. "Благодаря высокому крутящему моменту двигатель подходит для прямого привода больших винтов без необходимости использования коробки передач, что обеспечивает очень хороший КПД", – говорится в описании мотора на сайте компании. Большинство современных дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов) весят не больше 10 кг. Вес дрона "Ланцет-1" – 5 килограммов без нагрузки, а "Ланцета-3" – 12 килограммов.

После того, как эта история получила внимание СМИ в Чехии, в Model Motors заявили, что "никогда не поставляли моторы российской армии" и "работают с уполномоченными чешскими органами, чтобы выяснить, каким путем их продукция попала в российскую армию". Кроме того, фирма утверждала, что эта модель мотора была снята с производства "по меньшей мере год назад". На уточняющий вопрос Радио Свобода в Model Motors ответили, что аналогичный найденному в "Ланцете" мотор прекратили выпускать, "как только узнали о том, что третья страна начала использовать их для военного оборудования".

На сайте Model Motors мотор AXi 5330/18 Gold Line V2 в день публикации твита украинского военнослужащего был доступен для покупки за 298 евро. После скандала статус товара изменился на "нет в наличии", а компания разместила на главной странице своего сайта заявление в поддержку Украины. Купить эти моторы в российских интернет-магазинах для моделистов можно и сейчас.

Model Motors не впервые попадает в расследования, связанные с использованием производимых ею моторов в военных целях. Фирма упоминается в докладе "Оружие войны в Украине", составленном на основе трехлетнего расследования неправительственной организации Conflict Armament Research (СAR). Она собирает данные о поставках оружия по всему миру для контроля за его оборотом.

Описывая российский разведывательный дрон "Гранат-2", который производит компания "Ижмаш–Беспилотные системы", авторы доклада отметили, что он был снабжен мотором той же Model Motors. БПЛА был найден на линии разграничения в Донбассе в ноябре 2018 года. После публикации доклада владелец компании Алеш Пеликан, как и сейчас, утверждал, что мотор на тот момент уже не выпускался. "Возможно, среди сотрудников производителя этого оборудования [дрона] есть моделист-любитель. Дилеров ни в Украине, ни в России у нас нет. Кроме того, мотор, который использовался в этом дроне, 7 или 8 лет как снят с производства", – заявил тогда Пеликан.

БПЛА "Гранат-2", в котором также был найден мотор производства чешской компании Model Motors:

Санкционный режим ЕС, введенный после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий в Донбассе, предуcматривает, что, если у производителя есть подозрения в военном использовании своей продукции, он обязан получить разрешение на ее экспорт. Также производителей обязали оговаривать в контрактах, что продукция не предназначена для перепродажи.

В министерстве промышленности и торговли Чехии заявили, что разрешение на экспорт моторов для авиамоделирования стало необходимым условием для вывоза только в конце прошлого года. "Эти моторы с декабря 2022 года являются частью санкционного режима ЕС, имеющего отношение к России, и это означает, что возможный экспортер должен попросить об исключении и лицензии. Такую заявку производитель не подавал", – рассказал журналистам представитель министерства Войтех Срнка. Описанный Срнкой режим касается исключительно прямых поставок в Россию.

Действительно, в девятом санкционном пакете, принятом ЕС 16 декабря 2022 года, прямо упоминается запрет на экспорт в Россию оборудования для производства дронов: двигателей возвратно-поступательного действия, роторных двигателей внутреннего сгорания и электрических двигателей – последние используются и в "Ланцетах". Вместе с этим производителям разрешили осуществить поставки по уже подписанным контрактам до 16 января 2023 года.

Чешская разведка, комментируя обнаружение чешского двигателя в российском дроне-камикадзе, заявила, что Россия использует для военных закупок специально созданные для этого компании, которые впоследствии осуществляют поставки российским оружейным заводам. В июне расследование Радио Свобода/Радио Свободная Европа показало, что зачастую это фирмы из Казахстана и Кыргызстана, членов возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза.

19 июля США ввели санкции против четырех кыргызских компаний, помогавших России обходить предыдущие ограничения, якобы при участии российских спецслужб.

"Жировая прослойка"

Источник Радио Свобода в Украине, разобравший несколько дронов "Ланцет" и хорошо знакомый с их устройством, рассказал, что встречал в этих беспилотниках два мотора разных производителей. Среди остальных элементов дрона он отмечает микропроцессоры голландской компании NXP, которые, по его словам, используются в 90% "Ланцетов". По словам нашего собеседника, в "Ланцетах" нет буквально ни одного компонента производства России или бывших постсоветских стран. При этом западные элементы в дроне довольно старые и скомпонованы по образцу 10-летней давности, что позволяет удешевить его производство.

Андрей Штепа, владелец компании AirUnit, производящей FPV-дроны для ВСУ, сомневается в том, что санкции могут помешать России продолжать массовое производство барражирующих боеприпасов, таких как "Ланцет":

"Пока существует Китай, никаких проблем с покупкой компонентов для таких дронов у России не будет. Те же моторы: Китаю достаточно купить один, скопировать, и всё. Экспортный контроль в условиях тысяч зарегистрированных в Азии компаний-однодневок, через которые эти компоненты поступают в Россию, не очень эффективен, это холостой выстрел. Все, что может сделать Европа с помощью санкций и ужесточения экспортного контроля или Китай, вводя ограничения на экспорт дронов и компонентов для них (1 августа власти КНР объявили, что эти ограничения начнут действовать с 1 октября. – Прим. РС), – это повысить их стоимость и стоимость их производства. Кроме того, страны Азии, соседствующие с Россией, накопили большую "жировую прослойку" деталей, которые сейчас поставляются в РФ", – говорит Штепа.

Чипы компании NXP и другие импортные компоненты в дроне "Ланцет":

Источник Радио Свобода в свою очередь считает, что ужесточение экспортного контроля может создать для России проблемы – но лишь в долгосрочной перспективе: "Осуществлению экспортного контроля тоже надо учиться. Это не выключатель, нажав который можно перекрыть какие-то поставки. В глобальном мире всегда найдется кто-то, кто предоставит замену. Например, если один чип попал под санкции или под экспортный контроль, можно перейти на другой. К сожалению, Россия готовилась к этой ситуации и просчитала все на два шага вперед".

Тысячи "Ланцетов" в Украине

Беспилотники семейств "Ланцет" и "Куб" производятся ижевской компанией Zala Aero. Она была создана в 2003 году группой авиамоделистов и инженеров, основатель фирмы Александр Захаров – сам в прошлом участник мировых соревнований по авиамодельному спорту.



Сначала компания занималась производством наблюдательных дронов, в том числе для "Газпрома", МЧС и МВД. В интервью 2012 года сотрудники Zala Aero не скрывали, что используют импортные элементы: "90% комплектующих все покупают на мировом рынке у одних и тех же производителей. Например, двигатели лучше делают в Германии, электроника идет из Азии. Цены на закупочные материалы у всех одинаковые, а стоимость готовых аппаратов у нас серьезно меньше", – объяснял тогда замдиректора компании.

Вплоть до середины 2010-х российское Минобороны не проявляло интереса к барражирующим боеприпасам. В 2015 году контрольный пакет Zala Aero приобрел входящий в структуру "Ростеха" оружейный концерн "Калашников", но и тогда речь шла о работе именно над разведывательными дронами. Zala Aero, тем не менее, разработала два типа дронов-камикадзе, "Куб" и "Ланцет", с прицелом в первую очередь на экспорт: оба были представлены на оружейных выставках в 2019 году. Как писало Би-би-си, российское Минобороны заинтересовалось ижевской разработкой только после того, как она была сравнительно удачно опробована в Сирии. Специалисты отмечали, что до этого российские военные не видели особых потенциальных преимуществ ударных дронов по сравнению с артиллерией.

За год до начала полномасштабного вторжения в Украину российские эксперты высказывали сомнения в том, что серийное производство "Ланцетов" в принципе удастся наладить. В качестве одной из проблем директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов называл иностранные комплектующие: "При изготовлении установочной партии БЛА иностранные детали еще можно закупить какими-либо окольными или полулегальными путями. Но вот когда эти беспилотные аппараты придется производить сотнями и тысячами, с этим делом могут быть большие проблемы".

Этих проблем России, похоже, удалось избежать. Судя по таблице, основанной на данных пророссийского проекта LоstArmour, пик использования "Ланцетов" на войне в Украине пришелся на лето 2023 года и совпал с началом наступления ВСУ. В июле было опубликовано более 130 видео их применения, за первые 8 дней августа появилось 35 таких роликов. Всего в таблице около 500 строк с кадрами использования “Ланцетов”, из них лишь 22 – подтвержденные промахи, которые редко попадают в интернет.

"Вам показывают только те видео, на которых все хорошо. Случаи, когда "Ланцет" не долетает до цели, остаются за кадром", – говорит разбиравший их собеседник Радио Свобода. При этом эффективность "Ланцетов" он оценивает с точностью до десятых: 23,7% удачных запусков, и подчеркивает, что это очень хороший показатель. Таким образом, общее число использованных Россией на фронте "Ланцетов" разных модификаций с начала вторжения может составлять несколько тысяч единиц.

Код с Github и низкая цена

На сайте Zala Aero упоминаются два типа "Ланцетов": "Ланцет-1" с боевой частью массой 1 кг и "Ланцет-3" с зарядом в 3 кг. В действительности номенклатура ударных БПЛА от ижевской компании может отличаться: источники РИА "Новости" упоминали, что на фронте используются варианты "Изделия-52" (вероятно, соответствует "Ланцету-1/3"), которые успели пройти модернизацию уже в ходе войны, и "Изделие-51", более крупный дрон с пятикилограммовой боевой частью и видоизмененным оперением.

"Ланцеты" помогают российской армии компенсировать недостаток дальности и точности, по которым российская артиллерия уступает переданной Украине западной. Детальные характеристики российских ударных дронов не раскрываются, но дальность действия более тяжелых версий "Ланцетов" оценивается в 40–50 километров и выше. Это больше, чем у гаубицы M777 даже при использовании дальнобойного снаряда Excalibur.

Что касается точности, Андрей Штепа говорит, что эффективность любого дрона-камикадзе зависит в первую очередь от навыков пилота, качества техники и возможности оборудования закончить миссию без участия оператора.

"У "Ланцета" все эти вещи и на программном, и на аппаратном уровне решены хорошо. Если он вышел на объект, он попадет в цель даже без GPS, потому что у него есть несколько источников навигации. Например, наведение по оптике: у него стоит достаточно мощный процессор с чипом американской компании Nvidia, который обрабатывает изображение с камеры и позволяет дрону без участия оператора наводиться на цель. Если мы говорим о кустарных дронах, которые собираются в каком-нибудь гараже, то у них эффективность достигает 10%, но и это тоже очень высокий показатель. Это в любом случае выше, чем у "бомберов" – квадрокоптеров, которые сбрасывают боеприпас над объектом", – говорит Штепа.

Опыт разборки и исследования упавших российских "Ланцетов" показывает, что их программное обеспечение нельзя назвать уникальным. "Если взять любую строчку кода из него и вбить в поиск на гитхабе, вы найдете ее во многих ипостасях", – рассказал Радио Свобода знакомый с их устройством источник. Выделяет "Ланцеты" их низкая цена по сравнению с западными аналогами, такими как американский барражирующий боеприпас Switchblade. "Никто вам по понятным причинам не скажет точно, сколько "Свичблейдов" получила Украина от США, но могу сказать так: по сравнению с сотнями "Ланцетов" это капля в море", – отвечает собеседник Радио Свобода на вопрос о том, в какой степени американские дроны-камикадзе могут быть ответом на российскую разработку. По разным данным, Украина получила из США от 700 до 1000 с лишним дронов Switchblade.

По словам Андрея Штепы, противодействовать "Ланцетам" с помощью систем радиоэлектронной борьбы сложно: "Технологии самих дронов и систем противодействия им идут нога в ногу. Системы РЭБ будут развиваться одинаково быстро с системами телеметрии". Украинский военный связист Сергей Флэш пишет в телеграме, что имеющиеся у Украины средства радиоэлектронной борьбы могут быть эффективны против "Ланцета", пока тот не захватил цель.

Украина, по словам Андрея Штепы, тоже активно ведет разработку ударных дронов (и не только "больших", которые уже долетают до Москвы). "На сегодняшний момент мы только начинаем покорять эту технологию. Это вопрос времени, я уверен, что скоро мы увидим какие-то ясные результаты и решения", – говорит предприниматель.

Пока же, по словам хорошо знакомого с "Ланцетами" украинского источника Радио Свобода, самым эффективным способом защитить пехоту и технику от них являются "подставные цели", попросту говоря – муляжи. Проблема в том, что даже муляж, если речь о качественной продукции, например, такой, как производят для Украины в Чехии, зачастую дороже дешевого одноразового дрона.

"Точечное тушение пожара"

Официально данные о количестве произведенных и производимых сейчас "Ланцетов" не раскрываются, в сюжете телеканала "Россия-1" лишь упоминалось, что с началом войны производство ударных беспилотников выросло в 50 раз. Для него компания Zala Aero даже выкупила в Ижевске помещение торгово-развлекательного центра "Италмас" площадью в 50 тысяч квадратных метров. 7 августа 2023 года на встрече с главой "Ростеха" Чемезовым Владимир Путин поручил еще больше увеличить производство дронов "Куб" и "Ланцет". В середине июля Zala Aero анонсировала новое поколение "Ланцетов" – "Изделие-53". Предполагается, что новые "Ланцеты" будут запускаться из труб (а не с катапульт, как предыдущие версии) и получат возможность совместной работы в виде "роя дронов", когда несколько запущенных одновременно беспилотников обмениваются данными и выбирают цели с использованием искусственного интеллекта.

Для этого понадобится еще больший объем импортных комплектующих, но Zala Aero, несмотря на все международные ограничения, сохраняет к ним доступ. ООО "ЦСТ", основное юридическое лицо Zala Aero, до сих пор не находится под санкциями США и Евросоюза, а основатель компании Александр Захаров также не попал ни в какие санкционные списки, кроме украинского, в котором он находится лишь с 1 июля 2023 года.

Значительная часть "начинки" "Ланцетов" попадает под экспортные ограничения, но их России удается успешно обходить. Издание "Важные истории" обнаружило целую сеть поставщиков ЦСТ, которые экспортируют микроэлектронику и другие комплектующие (в том числе электродвигатели) как из Китая и других стран Азии, так и из Европы.

Санкции и экспортный контроль со стороны Европы и США должны быть направлены не в прошлое, а в будущее, соглашаются друг с другом собеседники Радио Свобода.

"Большинство компонентов в "Ланцете" уже давно не выпускаются, они были закуплены шесть-семь-восемь лет назад буквально вагонами и сейчас просто ставятся на эти дроны. Тех же процессоров NXP на сайтах больших продавцов электроники нет в продаже уже 2 года. Проблема в том, что будет дальше, на какую элементную базу они перейдут, когда эти детали закончатся. Нужно заранее выявлять ее и именно против нее вводить ограничения и экспортный контроль. Я уверен, что "Ланцеты" нового типа, которые уже анонсированы и тестируются, имеют совершенно новую элементную базу. Когда мы их получим, то и узнаем, сработали санкции хоть как-то или нет. Судя по всему, они перейдут на процессор STN, а вместо модемов Sentech будут устанавливать китайский аналог", – говорит источник Радио Свобода. С ним во многом согласен и Андрей Штепа:

"То, что сейчас делает Европа и США вместе со всем цивилизованным миром, который противостоит российской агрессии против Украины, – это точечное тушение пожара, которое неэффективно. Когда появляется какой-то предмет разговора, тогда начинаются какие-то действия. Нужно заранее анализировать рынок, анализировать компоненты, анализировать то, что теоретически может производиться и покупаться в больших масштабах и ставиться на вооружение в России. Нужно не давать российским производителям каким-либо образом контактировать с такими производителями, подкупать их, придумывать обходные схемы. Ключ к эффективности решений лежит именно в этой плоскости. Конечно, полностью запретить никто никому ничего не сможет, но как-то повлиять на компании заранее можно. Когда уже запущен маховик коррупционных схем, сделать это практически невозможно".