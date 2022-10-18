"Раскол элит" или обман? Соцсети – о конце мобилизации в Москве

В начале недели Сергей Собянин внезапно сообщил о завершении мобилизации в Москве:

Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны.

Тина Канделаки:

Теперь философский самокат покатится обратно через Верхний Ларс?

Сергей Марков:

Айтишники и хипстеры и баристы и маркетологи могут спокойно возвращаться в Москву после недолгой поездки в бархатный сезон по Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Армении, Грузии, Турции.

Юрий Васильев:

До старта массового забега Тбилиси / Ереван / Ташкент / Душанбе — Москва остаются считанные часы.

Леонид Давыдов:

Новости Собянина: мэрия сегодня в очередной раз показала, как можно красиво завершать сложные и неоднозначно воспринимаемые обществом процессы. Менеджмент опять решает все.

Одни комментаторы видят в решении Собянина явную усталость российского общества от мобилизации и возможные признаки раскола элит.

Александр Кынев:

Система РФ всё-таки решила, что хочет ещё пожить, и решила Москву с мобилизацией оставить в покое

Павел Пряников:

Теперь добрый царь – Собянин.

Маша Брацлавская:

Это неожиданно хорошая новость.

Пока не понятно: это только в Москве, чтобы народ подуспокоить после массовых облав и беспредела, или они паузу взяли после субботней бойни в лагере мобилизованных. Поняли, что сами не вывозят свою гениальную идею с пушечным мясом.

Алхас Абгаджава:

Видать, все же, наряду с ВЦИОМ, есть у власти и неофициальные замерщики градуса недовольства граждан.

Но точно нет хваленой вертикали! А кто подумал, как на это регионы отреагируют?

Иван Преображенский:

Они испугались роста социального недовольства, бардака и гробов. А заодно подтвердилось, что Собянин был в коалиции тех очень, на первый взгляд, разнородных сил, что были против шойгувского проекта мобилизации.

Это не значит, что мобилизации (ползучей, скрытой, через призыв) больше не будет. Это значит, что региональные власти подминают под себя все больше власти. А бандиты (чеченские, питерские, когалымские, любые другие) побеждают регулярную армию в административной войне внутри самой России.

Глеб Морев:

Фактически "братья и сестры", только наоборот.

Кроме шуток, заявление Собянина совершенно поразительно. Стилистически оно построено так, что мобилизованные выступают в нем страдательной стороной, нуждающейся в сочувствии. Это не шаблонное "уважение" к людям, выполняющим "воинский долг", а именно сострадание, как если бы эта группа была жертвой стихийного бедствия. Это, с одной стороны, эксплицирует подлинное отношение к происходящему в московской власти, с другой - не может не позиционировать самого Собянина по-новому, максимально в нынешних условиях дистанцируя его от войны.

Александр Баунов:

С одной стороны — бюрократическая рутина: регион выполнил квоту и отчитывается, Все же знают, что регионы и госкомпании получили ковты.

С другой, в поспешности и публичности, с которой сделано заявление чувствуется желание дистанцироваться от неприятного дела мобилизации, успокоить граждан, поскорее сообщить, что теперь опять живем как было – мирная столица далекой войны.

Часть заявления Собянина о том, что повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, и вовсе дезавуирует процесс, превращая мобилизацию в полудобровольное дело тех, кто не хочет прятаться. Потому что те, кто спрятались получше, всего за три недели пересидели повесточную грозу и могут возвращаться к работе и разнообразному московскому отдыху.

Из вариантов "пошел против Кремля", "выполнил указание Кремля", "продавил решение в Кремле" и "согласовал заявление с Кремлем, возможно, не во всех деталях" – предпоследний и последний выглядят реалистичней.

Формально Собянин не нарушил лояльности, а что не пылает воинственным жаром, и с неохотой переводит столицу на военные рельсы, так на это у него в Кремле всегда найдется объяснение, что мир и покой в столице – залог стабильности режима, и что Москву, находящуюся на вершине региональной пирамиды потребления (но отчасти и созидания), не надо напрягать чуждыми ей задачами и стилистикой.

Попытка отойти к прежнему режиму "живем как бы без войны" выглядит возвращением к ее более лицемерной летней фазе. С другой стороны, такое стремление выйти из мобилизационного состояния вряд ли придется по душе фронтменам партии войны, которым, как и многим революционерам, кажется, что чем горше жизнь, тем ближе торжество идеалов.

Дмитрий Колезев:

С одной стороны, собянинским словам о прекращении мобилизации в Москве и сообщениям о том, что розыск всех уклонистов прекратят, я бы не доверял. Власть уже сто раз обманула с этой войной, обманет и сто первый. Поэтому, если вы уехали, точно не стоит радостно и беззаботно бросаться домой.

С другой, сам тот факт, что заботящийся о своем рейтинге Собянин предстает избавителем от мобилизации, говорит о двух вещах. Во-первых, что мобилизация крайне непопулярна среди москвичей (если вдруг кто сомневался). Во-вторых, что Сергей Собянин вовсе не похоронил свои амбиции-2024. И на фоне Путина, начавшего мобилизацию, он, "прекративший" мобилизацию (пусть даже в одном регионе, пусть даже это временная уловка) выглядит привлекательнее.

Константин Сонин:

Сегодняшнее заявление Собянина о прекращении мобилизации - это определенно шаг против "фракции войны" Путина-Патрушева-Пригожина. Типичная трещина, которая, при определенном развитии событий, может потом оказаться "началом раскола".[...]



В жизни трещинки выглядят мутно и некрасиво, интерпретируются двояко. То ли предал, то ли нет, то ли сжег мосты, то ли нет. Выступление Ельцина против "партийных льгот" в 1987 году было осторожным, на партийном языке - совсем не революционным. Это только после оказалось трещинкой, а важность стала ясна через несколько лет.

Более того, все ждут от "раскола", что он будет между "хорошими" и "плохими". А это не так. Когда элита настолько гнилая, когда её деятельность уже привела к печальным последствиям, там нет "хороших" и "плохих". Вот мы сейчас видим трещины между заворовавшейся, некомпетентной и жестокой "партией войны"и заворовавшейся, циничной и трусливой "партией мира". Трещины эти то ли хорошо видны, то ли не очень. Но в реальном времени это надо диагностировать как есть - это определенно ранние признаки раскола.

Это и есть будущий возможный раскол элит на начальной стадии. Путин и Шойгу говорят, что войны нет, а Пригожин и Кадыров, номинально им подчинённые, говорят, что нет, война есть. И используют свои медиа, чтобы разгонять этот месседж. Три дня назад Путин выступил с заявлением о том, что мобилизация будет продолжаться ещё две недели, а сегодня Собянин объявил, без всяких отсылок к Путину, что в столице мобилизация прекращена с сегодняшнего дня. И похвалил москвичей, а не Путина.

Николай Митрохин:

В чём интересен режим Путина – его потрясающей адекватностью на потенциальные вызовы. Тактические, не стратегические.

В ответ на инициативу (кого, почему станет ясно позже) о сафари на москвичей – в результате которого "вот пошли провалы, начались облавы" у метро и в жилых домах и ответной консолидации (внезапной, но быстрой) городского сообщества в духе Минска-2020 года с перспективой перерастания этого всего в локальные, а потом в городские протесты. Плюс явно намечался паралич городской экономики - народ просто перестал ходить на работу, а часть руководителей бизнеса стала раздавать трудовые на руки.

Вдруг, внезапно, чётко и публично мобилизация была сначала анонсирована "конечной" (Путинское в Астане - через две недели закончим), а потом собянинским вчерашним решением - окончательно прекращенной.

Посмотрим, канешна, как оно будет в ближайшие дни.

"Система" ещё долго будет пережевывать .... попавшихся к ней в лапы без сопротивления. Поезда с мобилизованными стоят на путях, поскольку даже части на местах пока их не готовы принять в том объеме, в котором их шлют на место.

Но, во всяком случае в столице тормозят. Собянин демонстрирует что он тут не при делах. И что у него ещё есть амбиции сменить Путина "не запачкавшись по уши".

Это на самом деле плохая новость. Система сообразила и отошла от самого края пропасти. А значит она способна к рефлексии и потому готовит новые неприятные сюрпризы.

Впрочем, многие призывают мэру попросту не верить.

Зинаида Пронченко:

Особенно, конечно, бесят люди, которые сегодня умилились посланию Собянина в связи с окончанием «частичной мобилизации». Нашли, что называется, точку опоры – на маленьком плоту через клоаку. Недаром Собянин прокладывал невероятно человечные велосипедные дорожки и глубокомысленно молчал на Совбезе, он и сейчас "по-людски", обещал "помолиться за тех, кто, надеемся, вернётся с победой". Бери шинель, пошли в Зарядье за самокатами.

Вячеслав Гимади:

Не верьте, это очередная попытка пропагандистов успокоить людей, чтоб не бежали от мобилизации. У них там целый план: назвали частичной (хотя призывают всех), вбрасывали через Пескова разные цифры, которые официально не опубликованы, то говорили, что будут призывать с боевым опытом и служивших (практика говорит об обратном), то Путин что-то скажет про "перегибы на местах" (но они, конечно, продолжаются), то в СМИ напишут, что какой-то регион выполнил "лимиты", то вот сейчас Собянина выпустили.

Сергей Ерженков:

Собянин заявил о завершении мобилизации. Якобы план выполнен. Верить этому, конечно, нельзя. Потому что юридически его слова ничего не значат. Это его частное мнение, высказанное в телеграм-канале. Его власть, как главы субъекта, не распространяется на военкоматы.

Мобилизация может завершиться только после того, как сам Путин подпишет документ о завершении мобилизации или внесёт коррективы в действующий закон.

Поэтому тем, кто не хочет убивать и быть убитым, не следует расслабляться.

P.S. Помните, как ещё 3 дня назад глава комитета по обороне Соболев жаловался, что столица срывает план мобилизации?

Борис Овчинников:

Собянин заявил, что в Москве "мобилизационные мероприятия" закончились. Надеюсь, что мои читатели это и так понимают, но всё же проговорю: юридической силы у этих слов ноль. Даже если бы их Путин сказал. Юридически мобилизация продолжается. Повестки, выписанные завтра и далее, будут иметь такую же силу, как выписанные вчера

P.S. И УЖ ТОЧНО САМОУБИЙСТВЕННОЙ ГЛУПОСТЬЮ БУДЕТ РЕШИТЬ, ЧТО ТЕПЕРЬ БЕЗОПАСНО ИДТИ В ВОЕНКОМАТЫ ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ ПОВЕСТКАМ. Да и без повесток не надо

Павел Чиков:

Закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован.

Власти субъектов РФ оказывают содействие при объявлении мобилизации. Никакими полномочиями по ее завершению они не обладают.

Выданные повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлением мэра Москвы или губернатора любого другого региона.

Судя по доступной информации и публичным отчетам глав нескольких регионов, квоты на мобилизацию по линии Минобороны спускались. Очевидно, по мере их выполнения мобилизационные усилия военкоматов и оказывающих им органов (полиции, дворников, работодателей) завершаются.

При этом ряд регионов возобновлял призыв, хотя власти впоследствии и отрицали "вторую волну".

Поскольку нормативные акты и указания Минобороны сплошь непубличные, а заявления представителей власти противоречивы и никаких прав и обязанностей ни у кого не порождают, мы как юристы настоятельно рекомендуем не расслабляться, не выходить из комнаты, не совершать ошибку.

Потребность в новом витке призыва по мобилизации может возникнуть в любой момент. До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, правовой режим ее сохраняется. То есть нужно ждать указа президента.

Анатолий Несмиян:

Заявление Собянина никакого значения для собственно процесса мобилизации не имеет. Ее объявил Путин - он же и даст команду, когда заканчивать. Пока же на счет завершения есть туманное "Я думаю, что через две недели…"

Собянин лишь объявил о выполнении планового задания, которое было дано в начале процесса. Но, как известно, та же Ростовская, Курская области, поспешив отрапортовать о выполнении своего задания, уже получили новую разнарядку.

По сути, теперь Собянин будет тратить свой ресурс, чтобы не получить дополнения и уточнения к мобилизационному плану. Таскать каштаны для других, да еще и получать за нерадивость нагоняи - удовольствие так себе.

Поэтому сейчас в аппаратной драке обязаны сойтись интересы военного ведомства и московской мэрии. На людей, понятно, в этой драке наплевать, здесь речь идет исключительно о групповых интересах.

Виталий Калугин:

Уехавшие – не возвращайтесь.

Что бы там Собянин и другие не говорили.

Почему суетится Москва – понятно. Экономика потребления ударилась об стену. Это тактический шаг. Стратегически пока ничего не изменилось.

Алина Витухновская:

Отмена мобилизации по Москве ничего не значит. Не расслабляйтесь. Впереди осенний призыв. Ровно через две недели. Где будут методично хватать тех, попадется.

Официальное прекращение мобилизации по Москве говорит лишь о том, что хозяйственная деятельность Москвы просто пришла в упадок. Представьте только, сколько людей не выходило на работу. Бегите, кто еще не сбежал.

Майкл Наки:

Почему Собянин вдруг решил поиграть в отделившуюся Московию и провозгласил о конце мобилизации в столице, разнеся это по всей своей медиа-сетке?

Москва – многомиллионный мегаполис, который очень сложно выстроен. Любое большое потрясение может навернуть всю систему к чёртовой матери, как это было во время ковида. Мобилизация, особенно в последнюю неделю, когда пошли массовое облавы в офисах и на заводах, когда стали приходить в отели и хостелы, когда полицейские забирали прям на выходе из метро – стала именно таким потрясением. Все просто разъехались. У нас нет на руках цифр, так как поехали все по другим городам, а кто-то просто сменил адрес и ушёл с работы – но явление было явно не единичным.

Даже без всех этих облав отмечалось, что с началом мобилизации сильно сократились походы в торговые центры, рестораны, и вообще экономика начала сильно пошатываться, особенно та, что не связана с государством напрямую. Ну кто смотрел наш последний выпуск с Миловым, тот в курсе.

И казалось бы, мобилизуют десятки тысяч, что это для экономики? Но примеряют-то на себя миллионы (и правильно делают). Несмотря на все попытки Собянина в пиар-поле решить проблемы и рассказать, что никому ничего не угрожает – всё это обвалилось после первых же видео, как полицейские гребут всех подряд из офисных зданий.

Поэтому потребовалось срочно Москву "успокоить", возможно даже, Собянин этот вопрос обсуждал лично с президентом, умоляя немного затормозить план по городу, а то всё просто встанет наглухо. Но писульки в блоге человека, называющего себя мэром Москвы, – это просто писульки и юридической силы не имеют. Поэтому нет, ничего не закончилось. Глобально – всё только начинается. Не дайте себя обмануть.

Алексей Ковалёв:

Не верьте Собянину. Вообще не верьте властям ни в чём, они ВСЕГДА врут. Прячьтесь и не ходите в военкомат ни за чем никогда.

Евгений Калюков:

По поводу объявлений о завершении мобилизации... Если вдруг кто собрался поверить, советую пересмотреть "Великого диктатора". То место, где режим Хинкеля внезапно начинает хорошо относиться к евреям, ага. Ну и можно еще "Восток-Запад", про как Родина простила и зовёт эмигрантов домой, давайте прямо сейчас на пароход, вас ждет светлая жизнь.