Гражданин Болгарии арестован в Лондоне за шпионаж в пользу России

В Великобритании арестован уже шестой гражданин Болгарии, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Предположительно, все шестеро принадлежат к одной сети, которая работала в Британии с августа 2020 года.

38-летний Тихомир Иванчев был задержан контеррористическим отделением полиции Лондона 7 февраля. Тогда суд отпустил его под залог. Сегодня Иванчев снова предстал перед судом, ему назначен арест , указано в сообщении полиции.

Ранее в рамках того же уголовного дела уже были арестованы пятеро граждан Болгарии, живших в Лондоне и Норфолке. Суд над ними начался в сентябре 2023 года.

По мнению следствия, они передавали России секретную информацию. Правоохранительные органы считают, что в шпионскую сеть входил также гражданин Австрии и другие лица, подробности о которых не указаны.

Трём из арестованных болгар предъявлены также обвинения в использовании поддельных документов — фальшивых паспортов и удостоверений личности почти десятка стран.