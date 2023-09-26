В Лондоне начался суд над болгарами по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Пятеро граждан Болгарии предстали во вторник, 26 сентября, перед судом в Лондоне по обвинению в шпионаже в пользу России.

Британское следствие пришло к выводу, что обвиняемые с августа 2020 года по февраль 2023-го собирали информацию, которая могла быть полезна "вражеской стране".

Орлин Руссев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова были арестованы в феврале. Следователи считают, что группой руководил 45-летний Руссев. Болгары, как утверждается, входили в шпионскую ячейку российских спецслужб и вели наблюдение за разными объектами как в Великобритании, так и в других странах Европы.

Руссев, Джамбазов и Иванова проживали в Норфолке. В их домах при обысках были обнаружены поддельные удостоверения личности целого ряда стран: Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении и Чехии.

Подсудимые выступали по видеосвязи. Свою вину они не признали.

Суд также заявил, что болгары были связаны с Яном Марсалеком, который по делу на проходит. Марсалек — бывший топ-менеджер немецкой платёжной системы Wirecard. Его подозревают в мошенничестве на сумму два миллиарда евро.

По версии следствия, Руссев поставлял Марсалеку оборудование для слежки, а затем был им завеорбован.

Марсалек, по данным СМИ, бежал в Республику Беларусь, а сейчас предположительно живёт в России.

Болгарская служба Радио Свобода отмечает, что Марсалек, по крайней мере, с 2015 года сотрудничал с российской военной разведкой и помогал в создании частных военных компаний в африканских странах.