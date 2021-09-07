Гражданин Чехии получил 20 лет тюрьмы за участие в боях за "ДНР"

Суд в Праге приговорил неоднократно судимого Иржи Урбанека по прозвищу Бегемот к 20 годам тюрьмы, признав виновным в участии в террористической группе в Донбассе. Приговор может быть обжалован.

По данным следствия, в начале 2015 года Урбанек поехал через Кипр на восток Украины. Там он был вооружён сепаратистами самопровозглашённой "ДНР". Вначале гражданин Чехии хозяйственными вещами, а затем как минимум до 2018 года участвовал в боевых действиях.

По мнению суда, Урбанек не скрывал участия в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов. Об этом, в частности, говорят записи и фотографии в соцсетях осуждённого. Судья отметила, что Урбанек участвовал в вооружённых нападениях и полностью осознавал свои действия.

Один из свидетелей заявил суду, что Урбанек отправился в "ДНР" в попытке заработать денег. Осуждённый якобы получал 15 тысяч российских рублей в месяц. Это подтвердила и мать Урбанека.

Адвокат по назначению отметил, что публикации в соцсетях не могут быть явным доказательством участия подсудимого в боевых действиях.

Чешские СМИ писали, что Урбанек отошёл от сепаратистов и принял ислам.

В Чехии у Урбанека 13 судимостей – в основном за кражи автомобилей и преступления против собственности.