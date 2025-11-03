Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Спецслужбы Латвии задержали гражданина этой страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщила Служба госбезопасности Латвии. Как следует из сообщения, подозреваемый был задержан еще в ночь с 17 на 18 октября в Вентспилсе, но сообщили о задержании только сейчас. Его подозревают в сборе и передаче сведений о латвийском оборонном секторе в интересах ГРУ России.

У него в доме и еще в одном объекте прошли обыски, сейчас латвиец арестован. Его имя не называется, какие-либо подробности о нём также не известны.



Как сообщает Delfi, по данным следствия, задержанный передавал российской военной разведке информацию о различных актуальных вопросах в оборонной сфере и военных НАТО в Латвии (недалеко от Вентспилса регулярно проходили военные учения НАТО с участием латвийских военных). Также он передавал данные о частной инфраструктуре, которую можно использовать в авиационных целях и об условиях приобретения предоплаченных карт мобильной связи в Латвии.

Как отмечает "Настоящее Время", на прошлой неделе в Германии вынесли приговор нескольким лицам за шпионаж в пользу России. Громкий приговор в октябре также был вынесен за шпионаж в пользу России в Эстонии: там участника добровольческого военизированного формирования Союз обороны Эстонии Ивана Дмитриева, который занимался управлением дронами, приговорили к почти пяти годам лишения свободы. Как сказано в приговоре, по заданию офицера оперативного отдела пограничной службы ФСБ Александра Бобкова Дмитриев передавал ему сведения о членах своей организации, политической ситуации в городе Нарва, перемещении военнослужащих по городу, а также о Нарвском музее, на директора которого в России заведено уголовное дело.