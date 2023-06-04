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Гражданина Таджикистана вместо депортации отправляют на войну

Задержанного под Петербургом за нелегальное пребывание в России иностранца вместо депортации отправили в воинскую часть для подготовки к войне в Украине, сообщает издание "Холод". Сам он утверждает, что контракт на воинскую службу не подписывал, но не исключает, что это сделали за него.

Гражданин Таджикистана по имени Далерджон был задержан 4 мая в городе Кингисепп Ленинградской области. У него не было разрешения на пребывание в России. На следующий день суд постановил оштрафовать его на три тысячи рублей. После этого его привезли в центр временного пребывания иностранцев для последующей депортации, однако 30 мая отправили в воинскую часть.

По словам таджикистанца, которые приводит "Холод", он заявлял, что хочет уехать домой и не хочет воевать, но ему сообщили, что контракт уже подписан.

Далерджон сказал, что паспорт у него отобрали. Кроме того, он сообщил, что в одной с ним военной части находится гражданин Узбекистана, который тоже не хочет ехать на фронт.

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