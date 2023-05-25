Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана из-за массовых задержаний таджиков

Российского посла Семёна Григорьева вызвали в МИД Таджикистана для "выражения обеспокоенности" по поводу сообщений о массовых задержаниях таджиков в России.

В частности на встрече подробно обсуждали недавний инцидент в Хабаровском крае. Вчера таджикские студенты университета в Комсомольске-на-Амуре сообщили, что в общежитии их избили и допросили вооружённые сотрудники правоохранительных органов – пострадали более сотни студентов, нескольким требуется операция.

Ректор университета Эдуард Дмитриев отрицает массовое избиение, называя случившееся конфликтом студентов с миграционной службой в ходе рейда, передают Сибирь.Реалии.

В МИД Таджикистана подчеркнули, что подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского партнёрства и могут нанести урон дальнейшему взаимодействию в сфере образования.

Таджикская служба Радио Свобода – Радио Озоди сообщает, что получило десятки свежих видео из разных регионов России с рейдами, избиениями и издевательствами над таджикскими мигрантами.