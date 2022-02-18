Гражданку Швейцарии Херше освободили из белорусской тюрьмы

В Республике Беларусь после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии Наталья Херше. Помимо швейцарского у неё есть белорусское гражданство.

Херше задержали в Минске в сентябре 2020 года во время акции против Александра Лукашенко. По версии следствия, она сорвала с милиционера балаклаву. В декабре 2020 года суд приговорил Херше к двум с половиной годам тюрьмы за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. По словам Херше, на акции она испугалась, что её задерживают люди, не показывающие своих лиц.

Родственники Херше сообщили, что она уже уехала в Швейцарию. Там она проживает более 10 лет.

Швейцарские власти не раз требовали от белорусских властей выпустить Херше из тюрьмы. Президент страны Иньяцио Кассис высоко оценил усилия дипломатов и отметил, что они и дальше будут прилагать усилия по освобождению белорусских политзаключённых и правозащитников.

В августе 2020 года, после выборов белорусского президента, ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались протесты, которые были жестоко подавлены властями. Возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.

Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.

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