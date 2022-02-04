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Против белорусского оппозиционера Латушко возбуждено новое дело

Павел Латушко

Белорусский комитет государственного контроля возбудил уголовное дело против одного из лидеров оппозиции и экс-министра культуры Павла Латушко. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 тысяч долларов при выделении финансирования на кинопроект. Латушко грозит от пяти до 15 лет тюрьмы.

О передаче взятки заявил руководитель одного из кинопроизводителей. По его словам, в 2012 году он дал Латушко, который тогда возглавлял Минкульт, взятку, чтобы получить государственное финансирование для кинопроекта. При этом компания не была победителем конкурса кинопроектов и поэтому не могла претендовать на бюджетные деньги. В итоге министерство профинансировало проект.

Это уже второе дело против Латушко в его бытность министром культуры. Первое было возбуждено в декабре прошлого года. Оно также связано с вопросами бюджетных средств.

Павел Латушко – бывший белорусский посол в ряде стран Европы. В 2009 по 2012 год занимал пост главы Минкульта. В 2019 году Латушко возглавил театр имени Янки Купалы. В 2020 году его уволили с поста директора из-за участия в акциях против избрания Александра Лукашенко на пост президента. После выборов Латушко вошёл в оппозиционный координационный совет, но затем из-за угрозы преследования уехал в Польшу.

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