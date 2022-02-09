Известный белорусский лыжник Сергей Долидович и его дочь уехали в Польшу

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович и его дочь лыжница Дария Долидович уехали в Польшу. Об этом спортсмен написал у себя в фейсбуке.

Сергей Долидович – победитель этапа Кубка мира, единственный в истории лыжник, который участвовал в семи Олимпиадах и в 12 подряд чемпионатах мира. Спортсмен закончил карьеру в 2018 году и работал тренером. Его дочь была отстранена белорусской федерацией лыжных гонок от участия в соревнованиях и сборах, через месяц у спортсменки отозвали лицензию, без которых она не может участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

17-летняя лыжница сообщила, что причиной отстранения стали политические взгляды отца. Он выходил на протестные митинги после президентских выборов 2020 года. Спортсмен рассказывал, что после этого на участие лыжников, которых он тренировал, и его самого был наложен негласный запрет на допуск к соревнованиям за границей. По словам Долидовича, он брал отпуск за свой счет и за свои деньги возил спортсменов на зарубежные гонки.

В августе 2020 года, после выборов белорусского президента, ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались протесты, которые были жестоко подавлены властями. Возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.

Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.

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