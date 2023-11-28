Афины требуют от Лондона вернуть античные статуи – тот отменяет встречу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Лондон в попытке избежать разговора о возвращении античных скульптур. Перед этим Великобритания отменила встречу своего премьер-министра Риши Сунака с Мицотакисом.

Греческий премьер выступил с заявлением, в котором "выразил своё раздражение тем, что британский премьер-министр отменил запланированную встречу за несколько часов до её проведения".

"Позиция Греции по вопросу о скульптурах Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой наряду с основными международными проблемами: Газой, Украиной, изменением климата и иммиграцией. Тот, кто считает свои позиции обоснованными и справедливыми, никогда не побоится вступать в дискуссию", – заявил Мицотакис.

Афины давно требуют возвращения мраморных скульптур, вывезенных из Греции британским дипломатом лордом Элгином в начале XIX века. Статуи, ранее украшавшие Парфенон, уже более двух веков хранятся в Британском музее в Лондоне. Другая половина скульптур находится в афинском музее.

Мицотакис сравнил разделение статуй с разрезанием Моны Лизы пополам. По закону Британскому музею запрещено возвращать скульптуры, но его руководство разговаривало с греческими чиновниками о компромиссе – например, о долгосрочной аренде.

Лондон подтвердил отмену встречи премьер-министров и сообщил, что по-прежнему считает Британский музей "правильным местом" для мраморных скульптур.

"В своё время они были приобретены законно, они законно принадлежат попечителям музея. Мы поддерживаем эту позицию и не планируем менять закон, который её регулирует", – заявил представитель Сунака.

Офис британского премьера предложил Мицотакису провести встречу с заместителем Сунака, однако тот, по сведениям Би-би-си, отказался. После отмены переговоров с премьер-министром Мицотакис встретился с оппозиционной стороной – лидером лейбористов Киром Стармером. В партии заявили, что готовы к переговорам с Грецией.