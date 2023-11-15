В Киеве демонтировали памятник Пушкину

В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Несколько дней назад с него сняли охранный статус объекта культурного наследия национального значения.
После вторжения России в Украину памятник не раз разрисовывали и расписывали призывами к демонтажу. Отмывали его не коммунальные службы, сообщали в киевской мэрии. Всего с апреля 2022 года в Украине убрали более тридцати памятников Пушкину. Этот снос мэрией не анонсировался, передаёт Украинская служба Радио Свобода.
Помимо памятника Пушкину в Киеве, Минкульт Украины исключил из национального реестра культурного наследия скульптуры поэта в Житомире, Харькове и Одессе, а также памятники украинскому большевику Николаю Щорсу, полководцу Александру Суворову и другим деятелям имперского и советского периода России. Теперь их тоже снесут.
- Убирать памятники советского наследия в Украине начали в рамках политики декоммунизации. После российского вторжения в Украину тенденция распространилась и на другие символы, связанные с Россией. Это вызывает резкую критику Москвы. Киев называет это деколонизацией и исключением символики страны-агрессора, так украинские законы характеризуют Россию после начала войны на востоке Украины и аннексии Крыма.
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