Греция выдала Кишинёву олигарха Владимира Плахотнюка

Владимир Плахотнюк после экстрадиции из Греции, Кишинёв, 25 сентября 2025 года
Владимир Плахотнюк после экстрадиции из Греции, Кишинёв, 25 сентября 2025 года
Греция выдала Кишинёву молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, сообщает NewsMaker.

На родине Плахотнюку предъявлены обвинения по трём уголовным делам, в том числе по делу о хищении миллиарда долларов со счетов крупнейших банков. В апреле 2025 года Плахотнюка объявили в международный розыск, а в июле он был задержан в Греции.

В 2010-е годы Плахотнюк считался самым влиятельным человеком в стране. По данным местных СМИ, он контролировал правительство и парламентское большинство. В 2019 году, после неудачной попытки его сторонников сформировать кабинет министров, бизнесмен покинул страну.

Против Плахотнюка заведены уголовные дела и в России — о финансовых махинациях, контрабанде наркотиков и создании преступного сообщества. Кроме того, Плахотнюк находится под санкциями Евросоюзп и США.

Экстрадиция совпала с подготовкой к выборам в молдавский парламент. Голосование назначено на 28 сентября.

Три года мобилизации


