Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело у Грузии в ЕСПЧ

Производитель презервативов Aiisa, получивших известность из-за изображения лица президента России Владимира Путина на упаковке, выиграл в Страсбурге спор с грузинскими властями по делу о неэтичной рекламе.

Руководство компании подало иск в Европейский суд по правам человека в 2018 году. Оно оспаривало штраф в 500 лари, который наложил грузинский суд, посчитав, что изображения исторического и религиозного характера на упаковках презервативов нарушают моральные устои. Среди рисунков на продукции этой фирмы есть и политические образы, в том числе лица Владимира Путина и Иосифа Сталина.

ЕСПЧ посчитал, что грузинское государство нарушило статью 10 Конвенции по правам человека, согласно которой "у каждого есть свобода выражения мысли". "Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ", – сказано в документе.

Согласно позиции ЕСПЧ, на решения национальных судов существенное влияние оказали взгляды Грузинской православной церкви. Это, по мнению страсбургских судей, противоречит стандартам Конституционного суда Грузии, который запрещает навязывать обществу взгляды отдельных групп. Ссылается ЕСПЧ и на международное право, которое защищает свободу вероисповедания и атеизма.