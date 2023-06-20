Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию

По итогам пяти месяцев 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, обогнав Италию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на таможенные данные.

Импорт грузинских вин в Россию вырос на 63%, превысив 24 миллиона литров. В то же время итальянских вин ввезли 23,4 миллиона – их поставки выросли на 31%. Импорт из других винодельческих стран – Испании, Франции и Португалии – также увеличился на десятки процентов.

Собеседники "Коммерсанта" объясняют рост поставок вин из Грузии "отсутствием проблем с оплатой и логистикой", а также контрактами, которые российские торговые сети заключают напрямую с производителями. Кроме того, отмечают эксперты, на грузинские вина действует нулевая импортная пошлина и их стоимость относительна стабильна.