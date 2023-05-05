Губернатор Бали предложил ограничить массовый туризм на 100 лет

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер выступил с предложением ограничить массовый туризм на острове. Он предлагает ввести квоты на число туристов и предварительную запись на право посещения Бали. Причина в неподобающем поведении туристов и частом нарушении ими законов Индонезии.

На семинаре с участием президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри, посвящённом перспективам развития Бали на ближайшие 100 лет, Костер заявил, что начинает переговоры с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов (PHRI). В случае, если квоты будут введены, на отдых в следующем году желающим придётся записываться уже сейчас, подчеркнул губернатор.

Бали является одним из самых популярных в мире туристических направлений. По словам губернатора острова, многие туристы одеваются и ведут себя неподобающе, нарушают покой местных жителей и правила дорожного движения. Кроме того, некоторые иностранцы, приехавшие якобы с туристическими целями, остаются на Бали надолго и открывают свой бизнес, хотя не имеют на это права.

По словам Костера, с января 2023 года из Индонезии за нарушение правил пребывания и других законов был депортирован 101 турист. 27 из них - граждане России. Это больше, чем граждан какой-либо другой страны по отдельности.