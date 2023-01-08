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Губернатор Курской области прошёл обучение в лагере "ЧВК Вагнера"

Роман Старовойт

Губернатор Курской области сообщил в телеграме, что первую неделю нового года проходил подготовку в лагере "ЧВК Вагнера". По словам Романа Старовойта, вместе с ним занимались его коллеги из обладминистрации и добровольцы из народной дружины.

Глава региона опубликовал видео, в котором, в частности, запечатлены стрельбы, прохождение полосы препятствий, проведение инструктажа. В титрах к ролику говорится, что условия приближены к реальному бою.

Заканчивается сюжет кадрами, на который запечатлён сам Старовойт в камуфляжной форме, сидящий с автоматом в руках на броне танка.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил участие Старовойта в обучении. Пресс-служба Пригожина отметила, что участники программы подготовки не знали о том, что с ними тренируется губернатор. Старовойту также предложили подписать контракт с "ЧВК Вагнера", но выяснилось, что у него есть обязательства по работе, говорится в сообщении пресс-службы.

  • О том, что в приграничной с Украиной Белгородской и Курской областях создаются центры ополчения "ЧВК Вагнера", стало известно в ноябре.
  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
  • Весной, после нескольких военных поражений российской армии в войне с Украиной, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали СМИ, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, он посетил десятки колоний в разных областях страны.

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