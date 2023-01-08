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Украина заявила о российских обстрелах после Рождества

Последствия обстрелов в Бахмуте, январь 2023 года

В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.

В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привёл.

По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Порождены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.

Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.

Минобороны России обстрелы пока не комментировало.

В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.

  • Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнёсся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин "пытается получить передышку".
  • Минобороны России заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с Украиной, но отвечает на обстрелы противника.

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