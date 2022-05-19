Губернатор Курской области сообщил об одном погибшем в результате обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта Тёткино со стороны Украины.

В результате обстрела погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области. Это второй случай гибели мирного жителя в результате обстрелов приграничных регионов. Еще один водитель получил ранение средней степени тяжести и был доставлен в больницу. По словам Старовойта, в результате обстрела пострадали несколько домов.

Утром 17 мая было обстреляно село Алексеевка в приграничном с Украиной Глушковском районе Курской области. Повреждения получили три частных дома, здание школы и один автомобиль.

С начала войны в Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов. Помимо этого, на территории региона неоднократно сбивали украинские беспилотники. В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый бор частично обрушился мост. Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.