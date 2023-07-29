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“ГУЛАГ продолжает существовать и пополняться заключенными”

"Стена памяти жертв сталинских репрессий". Москва, парк искусств "Музеон". Скульптор Евгений Чубаров

Гагаринский районный суд Москвы отклонил иск Сахаровского центра к Минюсту, который собирается ликвидировать правозащитную организацию как юридическое лицо. Ранее Сахаровский центр был выселен из всех своих помещений. Его деятельность не прекращается даже в таких сложных условиях.

Повод для ликвидации представители Министерства юстиции усмотрели среди прочего в том, что будто бы Сахаровский центр вышел за пределы своей территориальной деятельности. Иными словами, за пределы Москвы. Имелась в виду Всероссийская выставка, посвященная 100-летию академика Сахарова. Мультимедийные материалы выставки были доступны в регионах, только надо иметь в виду, что из-за ковидных ограничений выставка там была доступна только онлайн. Такое вот территориальное нарушение.

Вячеслав Бахмин
Вячеслав Бахмин

Интересы правозащитной организации в суде представлял председатель правления Сахаровского центра Вячеслав Бахмин. Он назвал решение судьи “ожидаемым, но неадекватным”:

– С позиций здравого смысла какой-то логики нет в том, что выявил Минюст в качестве неустранимых и самых жестких нарушений. Однако использование самых разных юридических решений и уловок для того, чтобы уничтожить нашу организацию, не стало неожиданностью. В нашей стране такое мы видим уже не первый раз. То же самое было с Московской хельсинкской группой, а сейчас – с Сахаровским центром. Они взяли такую практику на вооружение для того, чтобы уничтожить нашу организацию только за то, что она, с их точки зрения, не соответствует территориальным требованиям. Но мы взаимодействовали с регионами на протяжении многих лет, и это никогда не вызывало никаких возражений. Сейчас изменилась практика, причем эта практика абсолютно ужасна для некоммерческих организаций и для общественных организаций. Если ее применять по отношению ко всем региональным НКО, то их все надо закрывать. Потому что то, что мы делали, – это абсолютно нормально для любой организации. Если ее представители едут в другой город по приглашению какой-то родственной структуры для того, чтобы поделиться опытом или поучаствовать в конференции, это никак не может рассматриваться как нарушение территориальной сферы деятельности. Так что, повторю, никакой логики здесь нет. Видимо, в ближайшее время Сахаровский центр будет уничтожен как юридическая организация. Особых сомнений в этом нет.

Сахаровский центр – это не столько структура, сколько люди

Тем не менее Сахаровский центр – это не столько структура, сколько люди. Люди, которые уже много лет считают свою работу своей миссией и своим долгом. Поскольку люди остаются (неважно, в России они или уехали), они будут продолжать свою деятельность, заявил Вячеслав Бахмин.

"Ангел Даша". Скульптор Леонид Берлин
"Ангел Даша". Скульптор Леонид Берлин

Правозащитники объявили, что перезапускают один из старейших проектов Сахаровского центра, а именно сайт “Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы”. У сайта узнаваемый логотип. Это контуры скульптуры “Ангел Даша”, которая много лет была своеобразным талисманом Сахаровского центра. “Даша” встречала посетителей у входа в выставочный зал.

“Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы” – это и электронная библиотека, и база данных. Здесь в алфавитном порядке размещены биографии более четырех тысяч узников лагерей и жертв советского террора, оставивших воспоминания, и почти две тысячи текстов мемуаров. У этого проекта давняя история, он возник еще в 1997 году. В то время руководителем программы “Память о бесправии” была Антонина Михайлова. По ее словам, проект “Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы” был частью этой программы:

– Самым первым проектом был мартиролог расстрелянных и захороненных в Москве и Московской области с 1918 по 1953 год. Мы его составляли на основе самодельных Книг памяти. Они хранились на Донском кладбище, в администрации. Их составляли бывшие репрессированные под руководством Михаила Борисовича Миндлина из Черемушкинского районного общества жертв незаконных репрессий. Он бывший узник, отсидел в лагерях лет 10 и еще потом отбывал ссылку на Колыме и в Красноярском крае. Михаил Борисович очень хотел, чтобы эти материалы стали более доступными. Чтобы их могли увидеть не только близкие пострадавших, но и все остальные. По его предложению мы сделали электронную базу, в которую помещали эти сведения и фотографии. Это был удивительный человек! Он добивался, чтобы его соратники, то есть дети и другие родственники репрессированных, имели доступ в архивы – в ГАРФ и в Архив ФСБ. Там они выписывали справки из следственных дел. Это был гигантский труд. В результате возникли очень интересные Книги памяти. Представляете, они там выписывали от руки, потом на машинке перепечатывали. Делали фотографии, потом с пленки печатали фотографии и наклеивали их в эти толстые книги. Потом их нам в Сахаровский музей передали из конторы Донского кладбища.

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Антонина Михайлова о проектах Сахаровского центра
by Радио Свобода

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Еще было много в живых тех, кто прошел ГУЛАГ, и мы устраивали с ними встречи

“Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы” – это вторая наша программа. Как известно, широко такие мемуары у нас в стране не печатались. То есть мы что-то читали, конечно, но всего этого было очень мало. И тогда Юрию Вадимовичу Самодурову, который был директором Музея и общественного центра имени Сахарова, пришла в голову идея – попробовать составить каталог таких воспоминаний, то есть выявить их. Поначалу этим занимались двое сотрудников Ленинской библиотеки по договору, а затем – сотрудники нашей библиотеки. Потом, когда было выявлено какое-то количество, сделали базу данных и решили, что по этим воспоминаниям будем составлять биографические справки на этих людей с их фотографиями, сделанными до и после ареста. На следующем этапе была проделана большая работа по оцифровке текстов воспоминаний. Еще было много в живых тех, кто прошел ГУЛАГ, и мы приглашали репрессированных, устраивали с ними встречи. Послушать приходили все желающие, в том числе школьники.

И вы записывали эти рассказы?

– Да, делали аудиозаписи. Они должны быть в архиве Сахаровского центра. Конечно, эти люди поражали. Несмотря на преклонный возраст, они были очень деятельными. Частой гостьей у нас была, к примеру, Паулина Степановна Мясникова, солагерница Евгении Гинзбург. Между прочим, Паулина Степановна играла в спектакле "Крутой маршрут" в "Современнике". Когда она умерла, прощание с ней было в этом театре.

Нередко люди приносили нам свои рукописные воспоминания. Почерк у всех разный, эти документы расшифровывали волонтеры. Так на сайте "Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы" появился раздел "Неопубликованные воспоминания".

– Теперь познакомиться с этими текстами можно только на сайте?

– Да, больше их нигде нет, конечно. Что же касается напечатанных воспоминаний, то мы столкнулись с проблемой соблюдения авторских прав. Чтобы избежать претензий, опубликовали список в "Книжном обозрении". Сообщили, что если кто-то будет против, то мы должны будем снять их. Но в основном все были за, конечно. Все хотели, чтобы эти воспоминания распространялись и читались.

Мы вернулись на круги своя, к тем же репрессиям

Я работала в Сахаровском музее до 2008 года. В то время атмосфера в обществе была совершенно другая. К тому, чем мы занимались, был больший интерес. Сейчас, мне так кажется, тоже интересуются, но тогда это было на подъеме. Неслучайно в разных городах очень активно устанавливали памятники и памятные знаки жертвам репрессий. Люди очень мало знали и хотели знать. Ну а все знавшие считали своим долгом как-то донести до всех эту историю. Вроде бы много было сделано, но сейчас я думаю, что недостаточно. Надо было как-то всем объединяться и больше об этом рассказывать, а так мы вернулись на круги своя, к тем же репрессиям. Это очень грустно, – говорит Антонина Михайлова.

Сергей Лукашевский
Сергей Лукашевский

Сейчас на сайте “Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы” появилось упоминание, что это независимый проект и он больше никак не связан с Сахаровским центром. Это вынужденная мера, связанная с вероятной ликвидацией организации. Так что Сергей Лукашевский – в недавнем прошлом директор Центра – говорит, что по отношению к этому проекту он теперь просто один из составителей:

– Мы сейчас занимаемся тем, что запускаем все наши проекты в самостоятельное плавание, если так можно выразиться. Команда проекта зарегистрировала домен за пределами Российской Федерации, это уже больше не домен RU.

– Продолжит ли пополняться база данных или то, что собрали за прежние годы, то в ней и останется?

Когда война началась, мы решили, что все равно эту работу будем продолжать

– Безусловно, это не просто некогда накопленный материал, к которому можно обращаться. Данные будут пополняться. Более того, прежняя база данных уже просто не отвечала современным представлениям о том, как должен выглядеть сайт. Неудобно устроенный текст, отсутствие возможности полноценного поиска, да и поиск все время барахлил. Кроме того, уже накопилось довольно много материалов, которые в предыдущую базу было некуда помещать. Прежде всего это рукописи и аудиозаписи. Когда война началась, мы решили, что все равно эту работу будем продолжать. В частности, еще и потому, чтобы во всей этой совершенно безумной ситуации как-то собрать себя, в том числе в той работе, которая имеет вечный характер и вечное значение.

– Появится ли что-то принципиально новое?

Число текстов о пребывании в политических узилищах современной России будет только увеличиваться

– Хотя это, конечно, предмет для дальнейшего обсуждения, но я считаю, что с учетом нынешних реалий стоит уже в этой базе данных выйти за пределы советского времени, поскольку ГУЛАГ продолжает существовать и продолжает пополняться новыми политическими заключенными. Даже сейчас уже можно вспомнить какие-то мемуары о новом политическом ГУЛАГе, и я думаю, что число текстов о пребывании в политических узилищах современной России будет только увеличиваться.

Но в таком случае, наверное, некорректно будет обозначение, что это сайт, имеющий отношение к ГУЛАГу? ГУЛАГ, как известно, имел четкие временные рамки.

– В данном случае слово "ГУЛАГ" имеет символическое значение, поскольку и до этого в базе данных были воспоминания людей, которые были политическими заключенными в 60-е, 70-е, 80-е годы. Между тем слово "ГУЛАГ" перестало употребляться в советском делопроизводстве еще в 50-е годы.

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Сергей Лукашевский о сайте "Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы
by Радио Свобода

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Традиции памяти о сопротивлении беззаконию, о выстаивании в условиях тоталитаризма

Несмотря на все обстоятельства, в России работа по сохранению памяти о советском тоталитаризме, о сталинском ГУЛАГе продолжается. В этом есть один из лучиков надежды. Сегодня особенно важны культурные традиции памяти о сопротивлении беззаконию, о выстаивании в условиях тоталитаризма. Этот источник остается, хотя, безусловно, просто по чисто историческим причинам реальных узников сталинских лагерей практически уже не осталось, а большинство из тех, кто мог написать воспоминания про так называемый послесталинский ГУЛАГ, они тоже уже это сделали. Тем не менее все равно те или иные материалы будут появляться и дальше. Конечно, уже нет никакой возможности вживую устраивать встречи и приглашать на них слушателей. Но сейчас есть огромное пространство для того, чтобы делать это не в виде офлайн-встреч, а в виде онлайн-встреч. Или просто записывать интервью. Технические возможности современного мира позволяют это делать.

Еще я рассчитываю на то, что найдутся какие-то дневниковые записи, какие-то частные воспоминания, которые до сих пор хранятся в личных архивах. Правильным путем для пополнения базы данных будет как раз обращение к такого рода источникам. Я абсолютно уверен, что мы до сих пор не знаем и не имеем доступа к огромному количеству материалов, которые составляют части семейных архивов. Это, собственно, единственный пока более-менее работающий и проверенный путь сбора такого рода исторических материалов. Это когда родственники репрессированного получают документы, связанные с его судьбой, или продолжают хранить у себя дома семейные архивы, в которых в том числе отложились материалы, связанные с опытом пребывания в советских политических лагерях.

– Неужели еще можно найти никому не известные, нигде не опубликованные дневники?

Сохранить то, что государство сегодня пытается скрыть. Пытается сделать не бывшим, сделать не памятью

– Но ведь есть же, например, такой проект "Прожито". Его участники постоянно продолжают пополнять свой ресурс дневниками, которые велись в 20-м веке. Поэтому я уверен, что есть еще огромное количество материалов, которые до сих пор не включены в научный оборот. А это то, как может продолжаться сейчас в российском обществе проработка памяти, связанной с периодом советского тоталитаризма. Это хранится в семейной памяти, когда каждый человек в рамках своей семьи собирает материалы и старается сохранить то, что государство сегодня пытается скрыть. Пытается сделать не бывшим, сделать не памятью.

– Вы будете самостоятельно разыскивать этих людей или станете собирать такие воспоминания на ресурсах, подобных "Прожито"?

– Воспоминания, которые опубликованы другими ресурсами, уже опубликованы. Нашей задачей будет просить людей присылать нам воспоминания своих родных. Но должен признать, что мы находимся в очень сложной ситуации. Вся старая система работы разрушена, и теперь ее, по сути дела, нужно пересоздавать заново. Еще один момент: в сегодняшних условиях, когда все взгляды обращены на то, что происходит в Украине или так или иначе связано с этим, рассчитывать на возможность получить для этой работы какие-то значимые ресурсы, невелики. Могу сказать только, что мы приложим все усилия, – говорит Сергей Лукашевский.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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