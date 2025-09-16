ГУР Украины утверждает, что устроило взрывы во Владивостоке

Украинские СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) утверждают, что во вторник ГУР устроило взрывы в российском городе Владивосток в местах дислокации российских подразделений, которые участвуют в войне в Украине и, по данным украинской стороны, причастны к военным престулениям.

Как заявил источник, операция была проведена в районе посёлка Щитовая в пригороде Владивостока в Приморском крае. Там в частности дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая, как утверждаетя, в ходе боёв под Киевом и в Донбассе "отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и казнями украинских пленных".

По словам собеседника ГУР, два взрыва произошли на парковке воинской части утром по местному времени во вторник. В результате, как утверждается, среди военных есть убитые и раненые, их число не называется.

Издание "Владивосток онлайн" пишет, что в районе бухты Щитовой сотрудники ДПС, ФСБ и военные "останавливают почти каждую машину для проверки документов". В телеграм-каналах также появились неподтверждённые сообщения о "громких хлопках" в этом районе, а в соцсетях опубликовано видео с сотрудниками силовых структур. Впоследствии местные СМИ со ссылкой на городские власти сообщили, что в районе Щитовой "произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования". Как утверждается, пострадавших нет, "незначительные повреждения получили транспортные средства".

Источники украинских СМИ в ГУР неоднократно сообщали об операциях на территории России, подобных той, которая, как утверждается, была осуществлена во Владивостоке. В частности в августе утверждалось, что на территории воинской части 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО в Краснодарском крае России в результате взрывов были убиты не менее 12 российских военных. Российские паблики и тогда сообщали о том, что на месте происшествия скопились автомобили экстренных служб, а власти заявили об отсутствии пострадавших и объяснили взрывы неисправностью газобалонного оборудования автомобиля. Независимых данных о том, действительно ли взрывы во Владивостоке и, ранее, в Краснодарском крае были результатом операции ГУР, и о том, есть ли погибшие среди российских военных, на данный момент нет.