Хабаровского священника, поддерживающего Фургала, вызвали в полицию

Священника Андрея Винарского и ещё двух активистов протеста за освобождение бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вызвали в полицию. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на журналистку Татьяну Хлестунову.

Она отметила, что священника, который уже пять раз отбывал аресты за участие в хабаровских протестах, вероятно, вновь привлекут по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Во время предыдущего задержания полицейские угрожали Винарскому именно этой статьей.

Двух активистов - Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову - полиция обвиняет в нарушении режима самоизоляции.

Священника Андрея Винарского неоднократно отправляли под арест и штрафовали за участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального. В июне он вышел из спецприемника, отбыв 25 суток ареста. Всего его девять раз привлекали к административной ответственности за участие в несогласованных акциях.

Священнику угрожали применить "дадинскую статью" о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Бывший чиновник свою вину не признаёт. Жители Хабаровского края проводили акции протеста после ареста Фургала. Они требуют справедливого судебного разбирательства для него и уважения к дальневосточным регионам со стороны Москвы.