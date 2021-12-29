Хакер, обвиняемый США, стал бизнес-партнёром сына главы Минпромторга РФ

Российский хакер Дмитрий Зубаха, которого в США обвиняют в организации DDoS атак против Amazon, Ebay и Priceline, а также в хищении данных кредитных карт, стал соучредителем компании Евгения Мантурова, сына министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Об этом сообщает издание The Insider, признанное российскими властями "иностранным агентом".

По информации СМИ, сын министра зарегистрировал собственную компанию в октябре 2021 года. Зубаха имеет в ней долю в 15%. Сообщается, что партнёры "создадут международный сервис для спортсменов, который сделает современной и удобной организацию соревнований". О каком именно сервисе идёт речь - не уточняется.

В 2012 году Зубаха был арестован на Кипре в связи с обвинением, выдвинутым против него судом Вашингтона. Кипрские власти сначала приняли решение выдать хакера в США, однако затем экстрадировали его в Москву. По данным некоторых СМИ, на решение Кипра могли повлиять российские власти.

Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова неоднократно обвиняли в коррупции независимые СМИ, расследователи, а также оппозиционный политик Алексей Навальный. В прошлом году сообщалось, что семье главы Минпромторга принадлежит пятизвёздочный отель на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, а мать министра владеет особняком под Москвой площадью более четырёх тысяч квадратных метров и стоимостью около пяти миллиардов рублей. В декабре этого года журналистский проект "Протокол" опубликовал расследование, согласно которому Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей.