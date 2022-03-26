Хакеры, которые заявили о взломе ЦБ, начали публиковать данные

Группа хакеров Anonymous, которая заявила о взломе систем Центрального банка России, опубликовала 28 Гб данных. Ссылки на документы опубликованы в аккаунте Anonymous в твиттере.

Хакеры утверждают, что разослали документы в разные точки интернета и, если их подвергнут цензуре, хакеры поделятся новыми ссылками.

На файлообменнике появились сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков, пишет "Русская служба Би-би-си". Сами хакеры утверждают, что получили доступ и к "секретным соглашениям" Центробанка.

Anonymous также опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

"Путин, ни один твой секрет не защищен. Мы – везде, мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – в твоей спальне. Мы публикуем тысячи документов ЦБ РФ: соглашение, письма, транзакции, торговые секреты твоих олигархов, настоящие экономические отчеты, которые скрывают от публики", – говорится в ролике.

Группа хакеров Anonymous в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля объявила о том, что будет совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны и других госучреждений.