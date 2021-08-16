"Халифат на наших границах". Рунет о победе талибов

Никто, наверное, не ожидал, что талибы захватят Афганистан с такой скоростью. Ещё утром воскресенья, после падения почти всех крупных афганских городов, все понимали, что Кабул обречён, но думали, что до его падения остаётся 3-4 дня, а то и больше. Но талибы вошли в Кабул в тот же день. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Россия получила под боком новый исламистский режим. Не прямо на своих границах, но совсем рядом — на границах российских союзников в Средней Азии.

Александр Фельдман

Вот ведь чёрт. Пока я дрых, запрещённые талибанщики уже и власть поменяли. Хвала Аллаху, что не у нас...

И вот учитывая ту невероятную скорость, с которой они взяли Афган, — думаю, что старику Бердымухаммедову надо готовиться к исламскому блицкригу. Как я уже писал, его нукеры умеют только подавлять и карать. А защищать и класть жизнь за угнетаемый народ никто из них не будет. Наоборот, первыми нарядятся в талибские халаты и пойдут устанавливать шариат...

Антон Орех

Никаких нескольких месяцев не потребовалось. Афганистан занят талибами полностью! Мы пишем, что Талибан признан террористической организацией. Но означает ли это, что мы теперь должны называть и Афганистан террористическим государством, делая сноски и ставя * в своих заметках? Десять лет СССР, двадцать лет США провели в этой стране и все жертвы оказались напрасны. А более или менее развивающаяся по светскому пути страна теперь превратится в феодально-религиозный халифат на наших границах.

Блогеры спорят о том, что это принесёт России, и большинство соглашается, что ничего хорошего.

Иван Курилла

Напомню, что решение США в 2001 году войти в Афганистан было поддержано Россией не только потому, что Путин тогда хотел дружить с Америкой, или потому, что война в Чечне тогда была переосмыслена как часть "глобальной войны с терроризмом". Но и потому, что одной из главных проблем российской внешней политики на рубеже веков была судьба стран Центральной Азии, которые выглядели незащищенными перед исламизмом талибов. Именно поэтому Россия предоставила США воздушный коридор и даже "перевалочный пункт" в Ульяновске, и дала согласие на открытие военных баз США в Узбекистане и Кыргызстане.

Так вот.

Похоже, ситуация возвращается в 2001 год. США признают неудачу, Россия и ее среднеазиатские союзники сталкиваются с новой угрозой.

Не могу сказать, как это оценивают сегодня в Центральной Азии, - но мне кажется, судьба Афганистана и безопасность его соседей вполне должна стать одним из предметов российско-американского диалога. Причем довольно срочно.

Алексей Макаркин

Трагизм современной ситуации в Афганистане заключается в том, что на грани катастрофы оказался весь модернистский образованный слой страны. Он был куда меньше по численности в 1978 году, когда после Саурской революции раскололся на просоветскую и прозападную часть. Первая делала карьеры, вторая выбрала эмиграцию – внутреннюю или все чаще внешнюю. После краха Наджибуллы в 1992-м многие просоветские бежали из страны, а прозападные не вернулись из-за вспыхнувшей гражданской войны между моджахедами. К тому времени, когда в Кабул в 1996-м вошли талибы, этот слой в стране предельно истончился, старое размежевание стало терять актуальность. А Афганистан стал напоминать гипотетическую Россию, где в гражданской войне победили тогдашние отнюдь не травоядные «зеленые», и Коковцов, Милюков и Бухарин обсуждают в Париже, что будет дальше со сдуревшей страной.

Потом талибы зарвались, приютив и не сдав бен Ладена – и их легко разнесли американцы. Эмигранты в основном вернулись, за два десятилетия подрос новый, куда более массовый слой людей, ориентированных на ценности современного мира, который к тому же стал глобальным. И если талибы научились произносить слово «амнистия», то это не означает, что они стали более умеренными. И этот модернистский слой с ними совершенно несовместим вне зависимости от особенностей конкретных людей, входящих в него (их политических, религиозных, культурных предпочтений).

[...]

После [решения американцев об уходе] произошла катастрофа – в стране образовался вакуум авторитета.

И его занимают сельские мужики, которые, как солдаты Мао, хотят справедливости. В виде не коммунистической утопии, а шариатских судов с быстрым судопроизводством и неотвратимым наказанием. И куда менее коррумпированной администрации, пусть и суровой, и архаичной. И эти мужики реально угрожают не просто слою, поднявшемуся при американцах – но всему процессу афганской модернизации, восходившему еще к Аманулле из рода мухаммадзай. И монархическая легитимность как подвид традиционной, несовместима с теократической, к которой апеллируют талибы. Причем, в отличие от Китая, где у Мао были локальные цели – и он был своего рода преемником Чжу Юаньчжана, мужицкого императора, основавшего династию Мин - талибы рассматривают занятую ими территорию как набор вилаятов, которых можно умножать до бесконечности. И это уже представляет реальную опасность для Центральной Азии.



(Серёжа — это, видимо, Лавров).

Ситуация кажется опасной не только либералам.

Эль Мюрид

Почему тема Афганистана вдруг стала так важна? Ответ очевиден: пять бывших союзных республик СССР в непосредственной близости, причем во всех из них местные элиты мало чем отличаются от бегущей прямо сейчас кабульской «элиты», за двадцать лет не сделавшей для своей страны ровным счетом ничего, кроме как построить свои собственные дворцы в стиле начальника ГАИ одного из российских регионов. Впрочем, это мы не видели еще по-настоящему дворцов его начальства.



Нищета, дикость, расслоение — неполный перечень того, что творится в этих пяти ныне независимых государств. И теперь буквально через речку они видят решение проблем.



В мире есть только две базовых этических ценности. Свобода и справедливость. Советский Союз монополизировал в своей идеологии понятие справедливости, Запад — свободу. С крахом Союза справедливость стала бесхозной, но запрос на нее никуда не делся. Поэтому любая сила, ставящая именно справедливость во главе декларируемой ею ценностей, немедленно притягивает к себе огромные массы людей и их надежды.



Талибан строит свою идеологию на понятиях исламской справедливости. Конечно, нужно различать декларации от реального воплощения, но здесь важно, во что поверят те, кто хочет верить. И если талибам удастся убедить в своей приверженности к этим ценностям, они очень быстро превратятся в регионального лидера, который насаждает свои идеи не силой оружия, а словом, убеждениями и верой.



В этом смысле угроза для насквозь коррумпированных и оторванных от своих народов режимов региона со стороны Талибана и его государства выглядит крайне высокой. Очень быстро народы этих стран могут прийти к выводу, что пример Афганистана выглядит гораздо более обещающе, чем то, с чем они живут сегодня. Касается ли это нас? Конечно.

Дарья Митина

В общем, выбирая между войной и позором, мы в очередной раз выбрали и то, и другое.

Как вы думаете, куда сейчас хлынет поток беженцев? Как вы думаете, за чей счет сейчас будут укрепляться границы и армии среднеазиатских государств?.... Отгадайте с трех раз.

Есть правда и те, кто полон оптимизма. Например, коммунист Дмитрий Аграновский.

«МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) гарантирует безопасность посольства России в Кабуле.

Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств"». - вот именно! Главное - американцев оттуда выкинуть. А потом Россия и Китай быстро решат все проблемы в регионе.

Ту же мысль высказывают и некоторые оппозиционеры, правда, в саркастическом тоне.

Николай Травкин

Все бегут!

Американцы, англичане, немцы - все бегут из Афганистана. И только наше посольство продолжает работать в Кабуле, как ни в чём не бывало.

Патамушта русские не сдаются! И, возможно, недалеко время, когда не будет у нас ближе и вернее союзника, чем Талибан (запрещённая на территории РФ организация).

Аркадия Янковский

Вот в борьбе с цивилизованным миром у Путлера появился и ещё один нешуточный партнёр…

Не признающий никаких правил и вставший в полный рост Талибан!

Есть и третье мнение.

Кирилл Шулика

Талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана. То есть Кабул они получили без боя.

По большому счету для России ничего не поменялось. Очаг нестабильности все равно присутствовал бы на границах с союзниками из Азии. Вопрос еще в том, зачем эти союзники нужны, но он другой.

Оппозиционные блогеры пишут, что режимы, пользующиеся поддержкой России, ждёт та же судьба, что и нынешнее афганское правительство, как только эта поддержка прекратится.

СерпомПо

Судя по тому, что Соединенные Штаты, Германия, Великобритания собирались вывозить из страны афганцев, которые с ними сотрудничали, они не заблуждались относительно перспектив, кто получит власть в Афганистане.

Наверное, ошиблись в сроках. Но в главном – нет.

Вероятно, то же будет ожидать режим Асада в Сирии, когда его покинут иранские товарищи и российские войска. Или же режимы на территории Донецкой и Луганской областей, когда их оставят без поддержки из России.

Прокремлёвский политолог Сергей Марков, наоборот, полон надежд на то, что такая судьба ждёт Украину.

Сейчас американцы эвакуируют вертолетами сотрудников своего посольства в Кабуле. Талибы входят в Кабул. Оставили милостью аллаха американцам только аэропорт для эвакуации. Американцы заранее передали аэропорт турками мусульманам. Такой же конец ждёт и проамериканский марионеточный режим в братской соседней несчастной стране.

На это же надеется националист Егор Просвирнин.

Афганистан пал. Украине — приготовиться.

С другой стороны границы Михаил Саакашвили призывает украинцев делать выводы и рассчитывать только на себя.

Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе. В 2008 году, если бы грузинская армия героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы. И это касается осенних планов России насчет Украины. Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь.

Мир меняется очень быстро, и всем нужно быть к этому готовыми.

Сравнивает Афганистан с Украиной и украинский журналист, один из лидеров Евромайдана, афганец по происхождению Мустафа Найем. Правда, с другого ракурса.

Афганистан. Я помню свою первую родину невероятно свободной, светской, цветущей и с детства - в слезах войны, которая началась еще до моего рождения.

То, что мы с вами переживаем в Крыму и на Донбассе с 2013 года, в Афганистане началось сорок лет назад. С той лишь разницей, что в Афганистане советские войска захватили не две области, не 7% территории, а одномоментно всю страну.

Многие из тех, кто сегодня возмущается действиями России на украинской земле некогда сами открыто поддержали «интернациональный долг» советских войск в Афганистане, которому предшествовали два государственных переворота, убийства афганских президентов и тайные казни политических лидеров инициированных и поддержанных Москвой.

Существует миф, что «советы» были не оккупантами, а помогали отстраивать Афганистан - пришли на афганскую землю со своими ресурсами, людьми и караванами военной техники, чтобы помочь жить лучше. Но кому в итоге нужна была вся эта инфраструктура на фоне тысяч убитых, раненных и уничтоженных судеб? Где все это сейчас и кто этими руинами может пользоваться?! Россияне тоже построили крымский мост, но от этого не перестали быть оккупантами.

Афганистан же до оккупации был одной из самых светских стран региона. В середине 60-х была принята новая Конституция, женщины получили избирательное право, появились первые совместные ВУЗы, свободная пресса и избираемый парламент. Мой отец рассказывал, как в его студенческие годы супруга афганского короля ездила по Кабулу на кабриолете с непокрытой головой, и это считалось нормой. Сам король получивший блестящее светское и военное образование во Франции был примером для целого поколения молодых людей.

Советская оккупация в один день поставила целый народ перед абсурдным выбором: остаться жить с коммунистами или бросить семью, уйти в горы и стать партизаном. Миллионы людей отказались делать этот выбор - кто-то эмигрировал, десятки тысяч присоединились к движению сопротивления, а оставшиеся продолжили жить во внутренней эмиграции, отказываясь признать оккупационный режим - сначала советский, а потом американский.

Это была их страна и бежать из нее было некуда. Не было условного свободного Киева или Львова; везде был сплошной Донецк и Луганск.

Я не поддерживаю того, что сейчас происходит на моей первой родине. Мне больно думать, что места, где я вырос, города, где родилась и похоронена моя мама снова в огне, и в ближайшие годы вряд ли смогут вернуться к мирной жизни. На этот раз по вине или вследствие действий США. А некогда - по команде из Москвы, руками тех, кого потом назовут ветеранами войны...

Афганистан – это трагедия планеты, которая только разворачивается; пощечина за неуважение и уверенность, что кто-то знает, как лучше жить другому народу в собственной стране.

Я не знаю, как лучше моей стране - жить в мирной оккупации или гореть в этой войне. И мне удивительно читать сотни постов экспертов и знатоков, которые знают, как лучше. Я думаю, почти полстолетия этой войны еще раз должны напомнить, что не нужно лезть в чужой дом и красть у других право жить своей жизнью.

Потому что рано или поздно они вернутся за этим долгом – за своей землей, традициями, утраченными годами и поколениями.

Роман Попков

МИД РФ очень сдержанно реагирует на взятие Кабула талибами. Ни про госперерерот, ни про хунту мы не слышим. Не то что в феврале 2014 года, когда люди в Украине свергли Януковича.

Анастасия Овсянникова

Даже любопытно, кто раньше их признает - наши или Китай. Можно ставки делать.

Настасья Иванова

Интересно, на посольстве Афганистана в Москве напишут "Террористическая организация, запрещенная в России"?