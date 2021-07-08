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Лицом к событию

Новый Афган?

Владимир Путин, коллаж

"Американцы ушли из Афганистана, чтобы талибы напали на Россию!" - надрываются гости российских ток-шоу. Ну а раз нападение - его нужно отбить. "Будем ли мы вводить войска в Афганистан? - сам у себя спрашивает министр иностранных дел РФ Лавров. - Ответ очевиден". Не всем очевидно, что именно очевидно Лаврову. Очевидно да, или очевидно нет? "Мы конечно же свои обязательства будет выполнять по отношению к Таджикистану, с которым мы союзники", - там же говорит Лавров. Значит очевидно - да? Россия так же поможет Таджикистану, как СССР когда-то помог Афганистану? В эфире военный эксперт Александр Шаравин, директор центра евро-азиатских исследований Иван Сафранчук, автор фильма о распаде СССР Дэвид Саттер. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 17.05 по номеру 8-800-301-84-33, единому и бесплатному для всей России

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