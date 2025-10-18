ХАМАС передал Израилю тело еще одного погибшего заложника

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, передала Израилю тело еще одного погибшего заложника в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Как сообщает Армия обороны Израиля, это Элиягу Маргалит, который был убит в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года – его тело было вывезено в сектор Газа. На момент смерти ему было 75 лет. О гибели Маргалита стало известно 1 декабря 2023 года.

"Наш дорогой Эли вернулся домой спустя 742 дня после убийства и похищения из кибуца Нир-Оз. Мы благодарим народ Израиля и "Форум семей заложников" за поддержку в долгой борьбе за его возвращение и обещаем, что не остановимся и не успокоимся, пока последний из заложников не будет возвращен для захоронения в Израиле", – передает заявление семьи The Times of Israel.

В секторе Газа остаются тела еще 18 погибших заложников. Израиль обвинил ХАМАС в том, что группировка намеренно скрывает тела как минимум нескольких человек. ХАМАС, в свою очередь, утверждает, что не может найти их из-за масштаба разрушений в секторе Газа.