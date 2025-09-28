Ссылки для упрощенного доступа

ХАМАС заявил, что "потерял связь" с двумя израильскими заложниками

Боевики бригад "Изз-ад-Дин аль-Кассам"
Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической организацией, заявило в воскресенье, что потеряло связь с двумя удерживаемыми ХАМАС израильскими заложниками — Матаном Ангрестом и Омри Мираном — во время израильских военных операций в двух районах города Газы, проведённых за последние два дня.

Об этом сообщают Reuters и AFP.

В заявлении бригад "Изз-ад-Дин аль-Кассам" говорится, что ХАМАС требует от Израиля прекратить на сутки воздушные налёты на один из районов Газы, чтобы "вывести заложников из зоны опасности".

Свидетели и медики сообщили агентству Reuters, что израильские танки продвинулись в районах Сабра, Тель аль-Хава, Шейх Радван и ан-Насер и приблизились к центру и западным частям города Газа, где укрываются сотни тысяч людей.

Матан Ангрест и Омри Миран были в числе более чем 250 израильтян, захваченных в заложники боевиками ХАМАС и других террористических группировок при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В руках ХАМАС до сих пор остаются около 50 заложников - живых и мёртвых.


