Handelsblatt: ЕС и США отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

Страны Европы и США больше не рассматривают в качестве санкций против России отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Вместо этого обсуждается введение адресных экономических санкций против крупных российских банков.
Как пишет газета, отключение Росси от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и "способствовать в среднесрочной перспективе развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать".
- 12 января демократы в Сенате США представили проект закона о санкциях в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур России на случай, если Москва начнёт военные действия против Украины.
- Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это "суверенное право" России. Сообщения о вторжении Москва называет "безосновательным нагнетанием напряженности".
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