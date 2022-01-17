Handelsblatt: ЕС и США отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

Страны Европы и США больше не рассматривают в качестве санкций против России отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Вместо этого обсуждается введение адресных экономических санкций против крупных российских банков.

Как пишет газета, отключение Росси от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и "способствовать в среднесрочной перспективе развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать".