"Холод": в колонии, где находился Навальный, пытали до смерти

В колонии №3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер политик Алексей Навальный, летом 2022 года, предположительно, от пыток погиб заключённый. Руководство колонии пыталось выдать случившееся за самоубийство. Об этом говорится в расследовании издания "Холод".

По всей вероятности, погибшим заключённым был был 43-летний Бахромбек Шарифов. Он был приговорён к 25 годам колонии за организацию группировки для перевоза наркотиков из Таджикистана.

Бывшие заключённые рассказали "Холоду", что Шарифова закатали в полотно, сшитое из нескольких матрасов, замотали сверху скотчем – и оставили лежать. В результате он задохнулся.

По словам собеседников издания, сотрудники колонии уничтожили орудия пыток и утверждали, что заключённый повесился, но вскрытие опровергло версию о суициде. В итоге обвинение в связи с гибелью Шарифова предъявили пятерым сотрудникам колонии. Одного из них уже осудили по статье о превышении должностных полномочий.

Родственники бывших заключенных, умерших в этой колонии в 2016 и 2017 годах, рассказали "Холоду", что им до сих пор не сообщили ни причину, ни обстоятельства смерти.

Семье одного из них дали сутки, чтобы забрать тело из ИК-3 за полярным кругом. Из-за того, что родственники не успели сделать это, похоронили заключённого без фамилии, под номером, на специальном участке, на кладбище в Харпе.

Сегодня соратники Алексея Навального сообщили, что матери политика поставили ультиматум: либо согласиться на тайные похороны, либо политика похоронят в колонии. При этом, по федеральному закону, колония обязана выдать тело умершего заключённого родственникам, если они не отказываются заниматься похоронами, напоминает "Холод".

Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе за Северным полярным кругом. Политику было 47 лет.

20 февраля Людмила Навальная записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Кремль заявил, что не занимается этим делом и комментировать требование не будет.

В заключении о смерти сказано, что политик умер по естественным причинам, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Вдова Навального Юлия заявляет, что он был убит.

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