Хорватия выиграла матч за третье место на чемпионате мира по футболу

Сборная Хорватии выиграла матч за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра проходила вечером 17 декабря на стадионе Халифа.

Матч закончился со счётом 2:1, все голы были забиты в первом тайме. У хорватов забили защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол и полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, у Марокко — защитник французского "Бреста" Ашраф Дари.

В 2018 году на чемпионате мира в России Хорватия заняла второе место, проиграв команде Франции. Результаты 2018 и 2022 года — высшие в 32-летней истории сборной.

Финал турнира запланирован на 19 декабря. В нём действующий чемпион мира Франция встретится со сборной Аргентины.