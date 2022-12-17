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Хорватия выиграла матч за третье место на чемпионате мира по футболу

Сборная Хорватии выиграла матч за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра проходила вечером 17 декабря на стадионе Халифа.

Матч закончился со счётом 2:1, все голы были забиты в первом тайме. У хорватов забили защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол и полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, у Марокко — защитник французского "Бреста" Ашраф Дари.

В 2018 году на чемпионате мира в России Хорватия заняла второе место, проиграв команде Франции. Результаты 2018 и 2022 года — высшие в 32-летней истории сборной.

Финал турнира запланирован на 19 декабря. В нём действующий чемпион мира Франция встретится со сборной Аргентины.

  • Чемпионаты мира по футболу обычно проходят летом. Этот турнир был перенесён на декабрь из-за того, что в Катаре в летние месяцы слишком жарко.
  • Выбор Катара для проведения турнира вызвал критику у ряда футбольных федераций и правозащитных организаций. Власьти страны критикуются за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти это отрицают).

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