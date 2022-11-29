Катарский чиновник заявил о гибели сотен рабочих в связи с ЧМ-2022

В ходе строительства объектов для мирового первенства по футболу в Катаре умерли до 500 рабочих. Об этом заявил высокопоставленный катарский чиновник Хассан аль-Тавади, участвующий в организации чемпионата.

Представитель властей эмирата называет такое число впервые - оно значительно выше, чем те данные, которые ранее приводили официальные лица в Дохе. Аль-Тавади дал комментарий в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Судя по всему, как отмечает Associated Press, это была беседа без подготовки.

Хассан аль-Тавади занимает должность генерального секретаря Верховного комитета Катара по проведению и наследию футбольного чемпионата-2022. В интервью, фрагменты которого Морган разместил в интернете, он просит аль-Тавади дать "честную и реалистичную" оценку по погибшим рабочим-мигрантам. "По оценкам, их около 400-500. У меня нет точного числа. Это то, что обсуждалось", - ответил катарский чиновник.

Публично такие сведения руководство Катара не обсуждало. А информация от Комитета по наследию, начиная с 2014 по 2021 год, включала только количество рабочих, умерших при строительстве стадионов для нынешнего первенства. По этим обнародованным данным, умерли 40 человек, из них 37 вследствие инцидентов, которые в Дохе называют не имеющими отношения к работе. В качестве примера названы смерти от сердечных приступов.

Ряд правозащитных групп критиковали Катар за нарушения, связанные с использованием труда мигрантов при подготовке первого в мире чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке. Всего было построено стадионов, линий метро и новой инфраструктуру на сумму более 200 миллиардов долларов.