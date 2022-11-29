Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Катарский чиновник заявил о гибели сотен рабочих в связи с ЧМ-2022

В ходе строительства объектов для мирового первенства по футболу в Катаре умерли до 500 рабочих. Об этом заявил высокопоставленный катарский чиновник Хассан аль-Тавади, участвующий в организации чемпионата.

Представитель властей эмирата называет такое число впервые - оно значительно выше, чем те данные, которые ранее приводили официальные лица в Дохе. Аль-Тавади дал комментарий в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Судя по всему, как отмечает Associated Press, это была беседа без подготовки.

Хассан аль-Тавади занимает должность генерального секретаря Верховного комитета Катара по проведению и наследию футбольного чемпионата-2022. В интервью, фрагменты которого Морган разместил в интернете, он просит аль-Тавади дать "честную и реалистичную" оценку по погибшим рабочим-мигрантам. "По оценкам, их около 400-500. У меня нет точного числа. Это то, что обсуждалось", - ответил катарский чиновник.

Публично такие сведения руководство Катара не обсуждало. А информация от Комитета по наследию, начиная с 2014 по 2021 год, включала только количество рабочих, умерших при строительстве стадионов для нынешнего первенства. По этим обнародованным данным, умерли 40 человек, из них 37 вследствие инцидентов, которые в Дохе называют не имеющими отношения к работе. В качестве примера названы смерти от сердечных приступов.

Ряд правозащитных групп критиковали Катар за нарушения, связанные с использованием труда мигрантов при подготовке первого в мире чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке. Всего было построено стадионов, линий метро и новой инфраструктуру на сумму более 200 миллиардов долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG