"Хронически страдает критикой власти". Новое дело об "экстремизме"

Задержанного в Нижнем Новгороде активиста Михаила Шарыгина суд 15 февраля отправил в СИЗО на два месяца. Его подозревают в сотрудничестве с экстремистской организацией за репост публикаций "Штаба Навального". При этом пропаганда вменяет ему в вину вербовку сторонников оппозиционного политика с целью "дестабилизации обстановки накануне президентских выборов".

Это уже не первое политическое дело для нижегородского оппозиционера, который, по мнению экспертов ФСБ, "хронически страдает критикой власти".

– Фамилия-имя-отчество?

– Шарыгин Михаил Сергеевич.

– Здоро́во… Всё, доигрался ты, Шарыгин Михаил Сергеевич!

Кадры задержания опубликовал силовой телеграм-канал "Оперативные сводки". Машину активиста остановили у поста ДПС. Михаил Шарыгин не демонстрирует никаких попыток скрыться, однако его фактически вырывают из салона автомобиля, даже не позволив отстегнуть ремень, а затем заламывают руки.

В описании видео Шарыгина называют "сторонником экстремистской организации "Штаб Навального". Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("участие в деятельности экстремистской организации"). Как уточняет "Коммерсант-Приволжье", под участием подразумевается репост сообщений "Штабов Навального", однако представители силовых структур через анонимные каналы трактуют "преступление" Шарыгина гораздо шире.

Сообщается, что активист предпринимал "попытки по вовлечению жителей Нижегородской области в деятельность указанной структуры в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов Президента РФ в 2024 году по указанию руководства антироссийских центров из-за рубежа".

"Наивные хомячки – на каждого имеется папка, все в прицеле внимания. Особенно сейчас, когда оппы-иноагенты-экстремисты по заданию западных кураторов, и за нехилый куш, пытаются раскачать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов", – пишет провластный телеграм-канал "Нижегородская гильотина".

В оппозиционных кругах Михаил Шарыгин не был широко известен

В качестве подтверждения вины задержанного в финале видео показано большое количество иностранных купюр, а также входная дверь с наклейками "Свободу Навальному!" и "Россия будет счастливой". Силовые источники говорят о 10 тысячах долларов, обнаруженных у Шарыгина при обыске, называя это "гонораром", но не приводят при этом никаких доказательств.

В нижегородских оппозиционных кругах Михаил Шарыгин не был широко известен, поэтому характеризуют его по-разному. Кто-то называет его человеком незаметным, другие, напротив, считают "революционным, неосторожным, хотя и всё по делу". В 2020 году он пытался баллотироваться в думу Нижнего Новгорода от партии "Яблоко", но тогда практически всем оппозиционным кандидатам отказали в регистрации.

При этом для силовиков Шарыгин – рецидивист. В том же 2020 году его приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей за комментарий по поводу протеста жителей одного из районов Нижнего Новгорода против незаконного строительства гостиницы. В их двор, перегороженный строительным забором, не смог въехать автомобиль "скорой помощи", и жители в очередной раз потребовали от властей отменить стройку (это в итоге всё же было сделано).

Комментарий Шурыгина начинался словами: "Смешно, жители оккупированных земель обращаются к оккупантам…". В другом комментарии он предложил "поднять забор на воздух", чтобы избавиться от него. Это высказывание, по мнению следствия, оправдывало терроризм (ст. 205.2 УК РФ), и суд с этим согласился.

– Всё осталось без изменений, – говорил Михаил Шарыгин после апелляции. – Я лишний раз убедился, что чем дольше это продолжается, тем выше градус безумия у этих карателей. И снижать его они точно не намерены.

Именно в том уголовном деле следствие с подачи ФСБ определило, что Шарыгин "хронически страдает критикой власти и использует интернет с целью ведения запрещенной деятельности".

"Михаилу Шарыгину мы собирали в своё время деньги на штраф – за пост про "взорвать забор" (вы же помните, у нас в России взрывов не бывает, только хлопки). Много не собрали, парень был не слишком известный, и он выхлопотал себе рассрочку при выплате этого громадного штрафа. И, как он сам говорил, не довёл ещё это дело до конца – так что я не удивляюсь, если у него нашли какие-то деньги", – отреагировал на задержание Шарыгина активист Илья Мясковский.

По словам Мясковского, "навальнистом" Шарыгин был "не больше, чем Папа Римский". О его непричастности к работе штабов Навального говорят и другие общественные активисты Нижнего Новгорода. Но при этом задержанный участвовал, к примеру, в акциях против "бульдозерной реконструкции" крупнейшего в Нижнем Новгороде парка "Швейцария".

При этом источники Радио Свобода сообщают, что в прошлом Михаил Шарыгин, юрист по образованию, сам работал в нижегородских правоохранительных органах.

– Системе нужны новые жертвы. Явно разнарядку получили накануне выборов. Люди первого эшелона уже закончились, теперь берут тех, кто следом. Пусть даже и "своих" в прошлом, – комментирует нижегородский оппозиционер, попросивший не называть его имя.

Напомним, в Нижегородской области сейчас идет следствие по делу Глеба Калинычева, которого уже полгода держат в СИЗО по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. Поводом стал перевод 1 899 рублей Фонду борьбы с коррупцией, который российское государство также считает экстремистской организацией. А в октябре прошлого года нижегородец Михаил Жариков приговором 2-го Западного окружного военного суда в Москве получил шесть лет колонии за посты в соцсетях, якобы оправдывающие нацизм и терроризм. На сегодняшний день это самый жесткий приговор по политическим статьям в отношении жителя Нижегородской области.