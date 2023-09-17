"Откройте, это ФСБ!" Преследование оппозиционной семьи

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против активиста Глеба Калинычева по статье о финансировании экстремистской деятельности. Поводом следствие называет пожертвования Глеба Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией) в размере 1899 рублей. Силовики провели обыски сразу в двух квартирах, где живет семья Калинычевых. Решением суда Глеб Калинычев отправлен под стражу на два месяца, по статье 282.3 УК России ему грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до восьми лет.



Семья Калинычевых – из числа неравнодушных нижегородцев, которые не готовы мириться с нарушением прав россиян и существованием в стране политзаключенных. В начале 2010-х годов братья Глеб и Дмитрий однажды встретились на акции "Стратегии-31", куда пришли независимо друг от друга. С тех пор их можно было часто увидеть на массовых митингах или в одиночных пикетах на главной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской. Их мать Людмила была участницей протестных акций в защиту крупнейшего в городе парка "Швейцария", а в последние месяцы ее несколько раз забирали в отдел полиции от стихийного мемориала на месте самосожжения журналистки Ирины Славиной.



После широкомасштабного вторжения России на территорию Украины протестное движение в Нижнем Новгороде практически сошло на нет, но Калинычевы продолжали выражать несогласие с действиями властей – публично либо в соцсетях. Впрочем, от звания "последних активистов города" Людмила Калинычева открещивается.



– Я бы не сказала, что именно мы одни такие неравнодушные. У нас много знакомых и друзей, которые, так же как мы, участвуют в той или иной мере [в различных акциях], – говорит Людмила.

Операция силовых структур против Калинычевых началась рано утром 6 сентября:

Врываются люди в масках, роняют, заламывают руки, надевают наручники, забирают телефон

– Мне перед обыском снился сон, что я путешествую и остановился в какой-то комнате, – рассказывает Дмитрий Калинычев. – И вдруг замечаю там тараканов, что уже неприятно, но потом вижу, что они ещё и прыгают. Я слышал, что тараканы летают, но чтоб прыгали? Подхожу к одному энтомологическому чуду – и просыпаюсь. Оказывается, это не тараканы прыгают, это ритмичные удары в дверь. За дверью кричат: "Это ФСБ, открывайте!" Просыпаясь, мы начинаем переговариваться, говорим: "Подождите, дайте одеться, позвонить адвокату!" – а они, не прекращая требовать открыть, начинают уже дверь выламывать. Мама бросилась открывать, но уже было невозможно открыть – дверь была искорёжена. Врываются люди в масках, меня в одной комнате, Глеба в другой роняют, заламывают руки, надевают наручники, забирают телефон. От моего пробуждения до того, как я оказался в наручниках, прошло минуты три.

Дмитрию дали одеться – и тут же повезли к нему на квартиру, где также прошел обыск.



"Наверное, хотели тепленькими взять. Надеюсь, вы выключаете на ночь все гаджеты, выходите из аккаунта в мессенджерах и сетях, а все входы у вас запаролены. Просто назло этим любителям острых ощущений, как зубы перед сном почистить", – комментирует операцию силовиков активист Илья Мясковский, который сейчас ждет приговора по собственному уголовному делу о "дискредитации армии". При этом Глеб Калинычев проходит по делу Мясковского свидетелем.

После обыска Глеба задержали по статье 282.3 УК России – "Финансирование экстремистской деятельности". Под "финансированием" следствие с подачи ФСБ понимает девять донатов на общую сумму 1899 рублей, который Калинычев перевел ФБК уже после того, как эта организация была признана в России экстремистской. При этом последняя "преступная" активность Калинычева, по версии следствия, датирована январем 2022 года, то есть еще до начала войны в Украине.

Впрочем, во время обыска люди в масках были не прочь отыскать и "украинский след". По словам Дмитрия Калинычева, оперуполномоченный, руководивший обыском в его квартире, постоянно напоминал своим коллегам, что оперативный интерес представляет только то, что связано с ФБК и Алексеем Навальным. Но на всякий случай изъяли и конверт из Украины и записи Дмитрия с маршрутами его путешествий. А еще зачем-то выломали аккумулятор из старого ноутбука, исключив возможность его изучения.

Изъяли магнитик с лицом, похожим на лицо Путина

– В квартире мамы и Глеба изъятие было более тотальным, – продолжает Дмитрий. – Конечно изъяли всю технику. "Ноутбуков импортных – три, внешних жёстких дисков импортных – три", – и так далее, всё по классике. Изымали антивоенные листовки – мои, за которые меня уже судили в 2022 году, – и "украинские" магниты с холодильника: магнитик "с названием города по-украински" ("Київ"), магнитик с надписью: "Дякую тобі, Боже, що я не москаль!" и магнитик с лицом, похожим на лицо Путина и надписью, заканчивающейся: "Нет, – ответило стекло, – ты по-прежнему х….!"



К событиям на территории Украины у Калинычевых действительно особое отношение. Действия России в соседней стране напрямую коснулись их родственников.



"Дело в том, что Людмила Калинычева родом из Енакиева, ныне являющегося частью "ДНР". Украинский вопрос в этой семье… Он попросту не стоит, от слова "совсем". Её сестра уехала из "ДНР" на запад сразу, в 2014 году, – об этой категории беженцев я от поклонников СВО не слышал. А любые дальнейшие пояснения об отношении Калинычевых к конфликту тянут опять на статью о "дискредитации", – поясняет Илья Мясковский.



На суде по избранию меры пресечения Глеб Калинычев был немногословен – как, впрочем, и всегда.

Оказалось, он замещает в процессе прокурора, а вовсе никакой не конвойный

"Если, как нередко говорят адвокаты, арест есть способ давления на обвиняемого, то в случае с Глебом, уверен, "фейсы" (сотрудники ФСБ. – РС) ни одного лишнего звука от него не услышат, – описывает поведения задержанного Мясковский. – Конечно, возможность перекинуться парой слов с матерью и братом его оживила. Глаза потеплели, семья была снова в сборе… Правда, за спиной сбоку сидели конвойные в балаклавах, но молча. Ещё один охранник, в футболке с надписью "Россия", сидел напротив. Бицепсы напоказ, стрижка полубокс – орёл. Оказалось, что это некто Кузьмин, он замещает в процессе прокурора, а вовсе никакой не конвойный. Он даже несколько слов судье в нужный момент сказал, вроде "не возражаю". Помните, цезарь Калигула думал коня римским сенатором сделать – чем же российская прокуратура хуже? Замечание ему было высказано одним из наших, причём, признаюсь, очень резко. Кузьмин ответил, что отвечать не обязан, и вышел из зала, не дожидаясь решения [судьи] Юртова".

Впрочем, решение суда было предсказуемым: несмотря на ничтожность суммы донатов ФБК, Глеб Калинычев оставлен в СИЗО на два месяца. По мнению следователя Колесникова, такая мера необходима, чтобы не позволить обвиняемому скрыться.

Я беспокоюсь за второго сына. Мне тяжело говорить об этом

На следующий день после этого заседания Людмила Калинычева не нашла сил прийти к стихийному мемориалу независимой журналистке Ирине Славиной. На месте ее самосожжения у здания управления МВД уже почти три года каждую пятницу появляются цветы, свечи и портреты. Если раньше полиция обычно ограничивалась "зачисткой" мемориала, то в последние месяцы начала задерживать участников этих пятничных сходок, среди которых была и Калинычева. Активистов подозревают в размещении информационных или рекламных материалов в неположенном месте, имея в виду портрет Ирины Славиной.



Последний раз Людмилу Калинычеву забирали от мемориала в отдел полиции в августе, но отпустили без составления протокола. Сейчас мать арестованного Глеба Калинычева признается, что не строит никаких планов на будущее:

– Честно говоря, я как в аду… Только и думаю о том, как он там держится, что с ним там будет. Конечно, я очень беспокоюсь за второго сына. Мне сейчас, честно говоря, тяжело говорить обо всём этом.

Дмитрий Калинычев, который в последние полтора года был даже более политически активным, чем старший брат, также не делится своими планами:



– Я бы не хотел их светить. Что касается поддержки Глеба, тут только ещё выясняем вопросы. Раньше приходилось передавать передачки в СИЗО политзаключённым, но сейчас для нас ситуация всё равно немного новая, – говорит Дмитрий.

По сведениям "Медиазоны", 2023 год стал рекордным по количеству поступивших в суды уголовных дел о финансировании экстремистской деятельности. По-прежнему больше всего таких дел связано с поддержкой "Свидетелей Иеговы" – это религиозное течение запрещено в России. Подтвержденных уголовных процессов о донатах ФБК авторы исследования насчитали лишь пять, в основном обвиняемым присуждали штрафы, но в одном случае подсудимый приговорен к пяти годам колонии. Как отмечает нижегородский активист Илья Мясковский, одновременно с обысками у семьи Калинычевых рейды сотрудников правоохранительных органов прошли в других городах страны. По всей видимости, это связано с новым сроком Алексею Навальному за организацию так называемого "экстремистского сообщества". Поэтому нельзя исключать, что в следующем году активность ФСБ по статье 282.3 обновит нынешние рекорды.