Хроника текущих событий. Письмо Ильи Шакурского о Дубравлаге

Илья Шакурский, антифашист и левый активист, студент Пензенского университета, был приговорён к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по так называемому делу "Сети". Правозащитное сообщество считает преследования по этому делу политически мотивированными. Мы публикуем письмо Ильи Шакурского, написанное в июне 2023 года в ИК-17.

В советском прошлом мордовские лагеря были наполнены политзаключёнными, в Дубравлаге было много осужденных по политическим статьям. На сегодняшний день в Мордовии, где я сейчас нахожусь, почти в каждом лагере присутствуют люди, обладающие статусом политзаключённого, или же те, кто в силу многочисленности политических дел в последнее время не попал в ракурс мониторинга общественных и правозащитных организаций или просто не заинтересован в данном статусе.

В основном здесь находятся представители религиозных объединений, признанных властями РФ запрещёнными, и иностранные граждане, осужденные за шпионаж, а также украинцы или же сторонники украинских политических и военных объединений, осужденные до февраля 2022 года.

Политзэков в современном Дубравлаге не так много, как в советское время, поэтому могу перечислить некоторых из них.

В ИК-17 самым известным политзаключённым является Пол Уилан, осужденный в 2020 году на 16 лет за шпионаж.

Он уже продолжительное время ожидает обмена, который может состояться по итогам переговоров американских и российских спецслужб. Ранее из мордовских лагерей по обмену на летчика Константина Ярошенко убыл в США американский гражданин Тревор Рид, а затем была обменена на Виктора Бута находившаяся в Мордовии американка Бритни Грайнер. Пол не теряет надежды, всегда старается поддерживать позитивный настрой, фиксирует нарушения прав заключенных и постоянно находится на повестке медиапространства. Не так давно в колонию приезжали журналисты RT, их камеры были нацелены именно на Пола, но от интервью этому телеканалу он отказался.

В ИК-17 находится и обвиненный в шпионаже гражданин Польши Мариан Радзаевски. Он был осужден в 2019 году на 14 лет и в 2022 году отправил обращение в Amnesty International с просьбой о признании его политзаключённым.

Также в колонии отбывают наказание бывшие военные: экс-полковник ВС РФ Теймураз Алиев, осужденный в 2015 году за госизмену в пользу Грузии на 17,5 лет, и полковник ВСУ в отставке Сергей Швиденко, осужденный в 2021 году на 6,9 лет за руководство "диверсионной группой", которую задержали в Крыму ещё в 2016 году.

В ИК-17 находится и политзаключённый мусульманин Абдукахор Муминджанов, осужденный в 2020 году на 17 лет по делу казанской группы "Хизб ут-Тахрир".

Абдукахор – весьма общительный и жизнерадостный человек, не унывающий, даже несмотря на проблемы со здоровьем, которые значительно усложняют его жизнь в условиях заключения. Сейчас он пытается с помощью своих родных и правозащитников отстаивать свои права по вопросам медицины и труда в колонии. Вот его письмо, адресованное всем, кто поддерживает политзаключённых в России.

Из письма Абдукахора Муминджанова О смысле и значимости дня политзаключенного я узнал еще во время нахождения в СИЗО в 2019 году и теперь решил воспользоваться возможностью донести до людей собственный голос из мест лишения свободы. Нас уничтожают потому, что кого-то не устраивает наше мнение, которого мы и не скрывали В первую очередь мне хочется выразить глубокую благодарность тем людям, благодаря которым мы являемся политзаключенными, не теряем надежды на справедливость и правду, чувствуем поддержку и понимание. Я имею в виду работников "Мемориала", волонтеров других правозащитных организаций, адвокатов, защищающих несправедливо преследуемых, и журналистов, продолжающих искать правду. Эти люди поддерживают репрессированных, невзирая на их идеологию, вероисповедание и национальность, основываясь лишь на принципах справедливости и человечности. Каждый из нас имеет на это право. Ведь все мы люди, имеющие свои мечты, цели, семьи, любимую работу и занятия. Но нас лишили всего этого лишь потому, что мы хотим быть самими собой, не подстраиваясь под кого-либо, не причиняя вреда другим людям и сохраняя собственный взгляд на жизнь. Нас уничтожают потому, что кого-то не устраивает наше мнение, которого мы и не скрывали. И именно осознание того, что наши испытания стали следствием не проступков и преступлений, а лишь наших слов и мировоззрения, делает путь заключения особенно тягостным, ведь мы ежедневно думаем о том, что не должны здесь находиться. Мы должны быть дома, рядом с семьями и друзьями и приносить благо обществу. Я прошу у Всевышнего здоровья, терпения, сил для всех наших родственников и тех, кто не равнодушен. Пусть истина разрушит оковы лжи.

В ИК-7 в Мордовии находится осужденный по тому же делу и получивший 15-летний срок Фарид Криев. Также в ИК-7 отбывает срок политзаключённый, представитель "Крымской солидарности" Марлен Асанов, осужденный в 2020 году по статьям 205.5 и 278 на 19 лет лишения свободы.

В 2021 году этапом из Пензенской колонии номер 4 в ИК-17 прибыл Николай Крылов, заочно знакомый мне по общей пензенской антифа- и панк-рок-тусовке. В Пензе он отбывал наказание по 228-й статье, но в дальнейшем по инициативе органов Пензенского ФСБ и при содействии заключённых ИК-4, придерживающихся националистических взглядов, в отношении Крылова было возбуждено дело по 205-й статье. Следственная группа состояла из тех же сотрудников, что и в деле "Сети". Обвинительное заключение подписал всё тот же следователь Токарев. Многие поначалу считали, что мы с Крыловым подельники. До 2022 года Крылов находился в ИК-17, после чего был этапирован в ИК-19, откуда в апреле 2023 года был освобождён по истечении срока.

Подобные истории редко попадают в поле зрения общественности и правозащитников, так как обвиняемые не всегда сообщают о себе в СМИ, да и срока наказания в таких делах относительно небольшие.

В мордовских лагерях немало тех, кто отбывает наказание за посты, переписку и видео в интернете, высказывания и прочие "преступления" такого рода, совершенные в том числе и в условиях заключения, но о многих из них мало что известно. Один из самых известных заключенных – Юрий Дмитриев, сотрудник "Мемориала", осужденный в 2021 году на 15 лет заключения и находящийся в ИК-18 Республики Мордовия. Именно "Мемориал" является той структурой, которая сохраняет память о политзаключённых, и мы сами должны, продолжая традиции "Хроники текущих событий", добиваться того, чтобы о наших судьбах знали.



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