Совет ОДКБ обсудил обострение на границе Армении и Азербайджана

Совет коллективной безопасности ОДКБ на экстренном заседании обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе и предложил направить в регион генерального секретаря организации Станислава Зася. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. О том, окончательно ли принято решение о поездке, не сообщается.

Заседание ОДКБ было инициировано Ереваном на фоне обострения в ночь на 13 сентября армяно-азербайджанского конфликта. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.

13 сентября президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. Алиев в разговоре отметил, что напряжённость в регионе возникла из-за провокаций со стороны Армении.

Блинкен также переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепартамента подчеркнул необходимость отвода вооружённых сил и заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал все вовлечённые стороны, в том числе Россию, сыграть роль в урегулировании конфликта мирным путём.

В свою очередь советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, о роли России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, выразил опасение, что Москва может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от Украины. Кирби призвал Россию использовать своё влияние в регионе для ослабления напряженности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к диалогу.

Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сообщил, что 14 сентября в регион направится спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.

В Ереване в ночь на среду у здания парламента собрались люди с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за гибели солдат в конфликте. Люди планируют завтра перекрыть входы к зданию.

Помимо прочего Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных.

Азербайджанская сторона категорически отвергает причастность к обстрелам гражданской инфраструктуры.