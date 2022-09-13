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Совет ОДКБ обсудил обострение на границе Армении и Азербайджана

Район армяно-азербайджанской границы, февраль 2022 года

Совет коллективной безопасности ОДКБ на экстренном заседании обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе и предложил направить в регион генерального секретаря организации Станислава Зася. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. О том, окончательно ли принято решение о поездке, не сообщается.

Заседание ОДКБ было инициировано Ереваном на фоне обострения в ночь на 13 сентября армяно-азербайджанского конфликта. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.

13 сентября президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. Алиев в разговоре отметил, что напряжённость в регионе возникла из-за провокаций со стороны Армении.

Блинкен также переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепартамента подчеркнул необходимость отвода вооружённых сил и заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал все вовлечённые стороны, в том числе Россию, сыграть роль в урегулировании конфликта мирным путём.

В свою очередь советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, о роли России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, выразил опасение, что Москва может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от Украины. Кирби призвал Россию использовать своё влияние в регионе для ослабления напряженности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к диалогу.

Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сообщил, что 14 сентября в регион направится спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.

В Ереване в ночь на среду у здания парламента собрались люди с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за гибели солдат в конфликте. Люди планируют завтра перекрыть входы к зданию.

Помимо прочего Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных.

Азербайджанская сторона категорически отвергает причастность к обстрелам гражданской инфраструктуры.

  • В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился конфликт вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
  • Соглашение, вызвавшее протесты оппозиции в Ереване, подтвердило достигнутые Азербайджаном военные успехи - Баку вернул себе часть территорий бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а также окружающие районы, занятые армянскими вооружёнными формированиями в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
  • Летом 2022 года Азербайджан указывал на несоблюдение ряда подписанных договорённостей и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территории Карабаха.
  • Самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика не признана ни одной страной мира, включая Армению.

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